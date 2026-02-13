Арсенал опережает Ман Сити после 26 туров. Как было в предыдущих сезонах?

Лондонский Арсенал продолжает удерживать первое место в турнирной таблице АПЛ после 26 сыгранных туров.

«Канониры» на 4 очка опережают идущий вторым Манчестер Сити.

В этой связи всемирно известный статистический портал Transfermarkt упомянул, какими были разрывы между первой и второй командами АПЛ за аналогичный период чемпионата в последние 10 сезонов.

Количество очков разрыва между первой и второй командами АПЛ после 26 сыгранных туров за последние 10 сезонов

2025/26 – 4 – Арсенал над Манчестер Сити

2024/25 – 10 – Ливерпуль над Арсеналом, стали чемпионами

2023/24 – 1 – Ливерпуль над Манчестер Сити

2022/23 – 5 – Арсенал над Манчестер Сити

2021/22 – 3 – Манчестер Сити над Ливерпулем, стали чемпионами

2020/21 – 12 – Манчестер Сити над Манчестер Юнайтед, стали чемпионами

2019/20 – 22 – Ливерпуль над Манчестер Сити, стали чемпионами

2018/19 – 3 – Ливерпуль над Манчестер Сити

2017/18 – 13 – Манчестер Сити над Манчестер Юнайтед, стали чемпионами

2016/17 – 10 – Челси над Тоттенхэм Хотспур, стали чемпионами

Как видно из таблицы, только 3 раза лидировавшие после 26 туров команды в итоге не стали чемпионами АПЛ. Один из них был как раз лондонский Арсенал.