Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка проводит спарринг с клубом Опава из Чехии
Товарищеские матчи
Кудровка
13.02.2026 14:30 - : -
Опава
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:07 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:12
Кудровка проводит спарринг с клубом Опава из Чехии

Поединок «Кудровка» – «Опава» состоится 13 февраля в 14:30 по Киеву

ФК Кудровка

«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Опава» из Чехии.

Соперник «Кудровки» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. В 15 матчах команда набрала 28 очков (7 побед, 7 ничьих и 1 поражение). В турнирной таблице «Опава» занимает четвертое место.

Сегодня, 13 февраля, «Кудровка» планировала в 10:00 провести спарринг с «Токтогулом» (Кыргызстан). Однако из-за неблагоприятных погодных условий матч пришлось отменить.

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля. 14:30

«Кудровка» (Украина) – «Опава» (Чехия)

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
