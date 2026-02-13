Кудровка проводит спарринг с клубом Опава из Чехии

«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Опава» из Чехии.

Соперник «Кудровки» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. В 15 матчах команда набрала 28 очков (7 побед, 7 ничьих и 1 поражение). В турнирной таблице «Опава» занимает четвертое место.

Сегодня, 13 февраля, «Кудровка» планировала в 10:00 провести спарринг с «Токтогулом» (Кыргызстан). Однако из-за неблагоприятных погодных условий матч пришлось отменить.

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля. 14:30

«Кудровка» (Украина) – «Опава» (Чехия)

Трансляция матча не запланирована