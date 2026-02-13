Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 13:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:07
287
0

Горняки до перерыва забили два мяча в ворота грузинской команды Дила Гори

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Дила Гори видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Денис Сметана Изаки Силва
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
