Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 13:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:07
287
0
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Горняки до перерыва забили два мяча в ворота грузинской команды Дила Гори
13 февраля 2026, 13:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:07
287
0
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 февраля 2026, 14:11 0
Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига
Футбол | 13 февраля 2026, 09:04 7
На украинца обиделись в Польше
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Бокс | 13.02.2026, 08:44
Футбол | 12.02.2026, 21:12
Комментарии 0
Популярные новости
11.02.2026, 10:20 8
11.02.2026, 23:21 22
12.02.2026, 09:40 16
12.02.2026, 11:57 5
11.02.2026, 08:48 68
12.02.2026, 07:00 7
11.02.2026, 23:55