Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»
Мичел хотел бы попробовать себя в АПЛ
Наставник Жироны Мичел, который всю карьеру работает в Испании, хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
«Я уже начал изучение английского языка, если мне выпадет шанс перебраться работать в команду АПЛ. Конечно, опыт работы в Англии – это невероятно, и это то, что я хочу попробовать».
«Хотя сейчас сосредоточен на Ла Лиге»», – сказал Мичел.
Известно, что контракт специалиста с Жироной истекает летом 2026 года, а стороны пока не начинали обсуждение нового договора.
