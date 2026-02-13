Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»
Испания
13 февраля 2026, 14:56 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:00
Мичел хотел бы попробовать себя в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник Жироны Мичел, который всю карьеру работает в Испании, хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

«Я уже начал изучение английского языка, если мне выпадет шанс перебраться работать в команду АПЛ. Конечно, опыт работы в Англии – это невероятно, и это то, что я хочу попробовать».

«Хотя сейчас сосредоточен на Ла Лиге»», – сказал Мичел.

Известно, что контракт специалиста с Жироной истекает летом 2026 года, а стороны пока не начинали обсуждение нового договора.

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Marca
