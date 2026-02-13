Микель АРТЕТА: «Извините, но это не футбол»

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета раскритиковал «Брентфорд» после ничейного матча в Английской Премьер-лиге (1:1):

«Они весь матч играли на угловые и стандартные положения. Извините, но это не футбол. А вчера вечером их собственная тактика привела к впечатляющему обратному результату», – заявил испанец.

С 57 очками «Арсенал» располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии. У преследующего команду Артеты «Манчестер Сити» 53 пункта.

Ранее стала известна оценка Ярмолюка за матч с «Арсеналом».