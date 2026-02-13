Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Микель АРТЕТА: «Извините, но это не футбол»
Англия
13 февраля 2026, 16:20 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:39
Микель АРТЕТА: «Извините, но это не футбол»

Испансикй тренер проехался по «Брентфорду»

Микель АРТЕТА: «Извините, но это не футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета раскритиковал «Брентфорд» после ничейного матча в Английской Премьер-лиге (1:1):

«Они весь матч играли на угловые и стандартные положения. Извините, но это не футбол. А вчера вечером их собственная тактика привела к впечатляющему обратному результату», – заявил испанец.

С 57 очками «Арсенал» располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии. У преследующего команду Артеты «Манчестер Сити» 53 пункта.

Ранее стала известна оценка Ярмолюка за матч с «Арсеналом».

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Брентфорд - Арсенал пресс-конференция Микель Артета
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Vitason
Нитік,,подякуй ,що ви не програли,Брентфорд в кінці міг,ще як мінімум 2 забивати,а то і 3-4
