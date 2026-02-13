Англия13 февраля 2026, 16:20 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:39
Микель АРТЕТА: «Извините, но это не футбол»
Испансикй тренер проехался по «Брентфорду»
13 февраля 2026, 16:20 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:39
Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета раскритиковал «Брентфорд» после ничейного матча в Английской Премьер-лиге (1:1):
«Они весь матч играли на угловые и стандартные положения. Извините, но это не футбол. А вчера вечером их собственная тактика привела к впечатляющему обратному результату», – заявил испанец.
С 57 очками «Арсенал» располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии. У преследующего команду Артеты «Манчестер Сити» 53 пункта.
Нитік,,подякуй ,що ви не програли,Брентфорд в кінці міг,ще як мінімум 2 забивати,а то і 3-4
