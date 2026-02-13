Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Рустави» - 3:0
Голы: Элиас, 45+1, 89, Назарина, 65
Предупреждения: Бондарь, 39 – Гильерме, 44, Добранский, 64
«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Назарина, Марлон, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Проспер (Швед, 77).
«Рустави»: Беруашвили – Чикованы, Якобидзе, Гильерме, Андгхуладзе – Убилава, Кутателадзе, Пами, Накaно – Соуза, Осеи.
Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).
ШАХТЕР - РУСТАВИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
