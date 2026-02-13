Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 16:00 – FT 3 : 0
Рустави
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 17:57
26

Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции

Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки

13 февраля 2026, 17:57
26 Comments
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Рустави» - 3:0

Голы: Элиас, 45+1, 89, Назарина, 65

Предупреждения: Бондарь, 39 – Гильерме, 44, Добранский, 64

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Назарина, Марлон, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Проспер (Швед, 77).

«Рустави»: Беруашвили – Чикованы, Якобидзе, Гильерме, Андгхуладзе – Убилава, Кутателадзе, Пами, Накaно – Соуза, Осеи.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР - РУСТАВИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

Потенциальный новичок Динамо продолжает феерить в составе киевского клуба
Не удержали ничью. Кудровка в спарринге проиграла клубу Опава из Чехии
ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция контрольные матчи УПЛ Рустави
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Напівживий Оба, зовсім дохлі бразили і стандарти від Назарини. Більше нічого не побачив. На тренуваннях скоріш всього відпрацьовували звуки джунглів, було дуже схоже..
Ответить
+3
Фанат Шахтера
Ну что, пацаны, походу пора расширять полку под трофеи, потому что этот оранжево-черный каток уже не остановить! За один день размотали двух главных титанов мирового футбола — легендарную «Дилу» и великий «Рустави». И не надо мне тут про «еле удержали 3:2», это был тактический байт! Мы специально дали им забить два, чтобы Гвардиола и Артета расслабились, пока они судорожно гуглят, как контрить наш гениальный фктбол. Весь мир сейчас в холодном поту: лишь бы не пересечься с нашими монстрами, которые за 180 минут унизили всю Грузию. Это не просто товарняки, это два предупредительных выстрела в голову европейскому футболу. Трепещите, гранды, шахтерский спецназ вышел на охоту, и судя по темпу, к вечеру мы еще и «Баварию» между делом на парковке обыграем!
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Фанькин Кот
Шаурма по скидки . Кому надо ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Шайка дырявых неудачников сегодня "спіймала облизня"😆🖕
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Ivanov
В обществе Динамо зря сидели под экранами, болея за грузинов
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
Повеселили голами.
 А завтра - день закрытых дверей Суркиса.
Ответить
-5
New Zelander
Назарина забронював собі місце в основі на цих сборах. Три супер голи, кілька гарних асистів. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
New Zelander
Неймовірна перемога неймовірного Шахтаря! 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Main
Василич макеевский в шоке 😂😂
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
Полтавский пафос
Пафосная победа☝️
Ответить
-6
Полтавский пафос
Назарина после 2 пафосных голов динамочке, забил сегодня ещё пафосней☝️
Ответить
-6
