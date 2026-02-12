«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2026/27:

«Я думаю, что все команды сильные. К сожалению, снова играем против Грузии, но я считаю, что группа равная, нужно готовиться и играть.

Кто самый неприятный соперник? Не знаю. Я не очень хотел Венгрию, но будем играть, будет принципиальная игра. Венгрия для меня не чужая страна, но даже не знаю, какой у меня там будет прием. Я думаю о своей команде».

Напомним, в дивизионе В Лиги наций сборная Украины сыграет против национальных команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.