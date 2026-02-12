Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Лига наций
12 февраля 2026, 20:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 20:26
Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2026/27:

«Я думаю, что все команды сильные. К сожалению, снова играем против Грузии, но я считаю, что группа равная, нужно готовиться и играть.

Кто самый неприятный соперник? Не знаю. Я не очень хотел Венгрию, но будем играть, будет принципиальная игра. Венгрия для меня не чужая страна, но даже не знаю, какой у меня там будет прием. Я думаю о своей команде».

Напомним, в дивизионе В Лиги наций сборная Украины сыграет против национальных команд Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

сборная Украины по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Грузии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций жеребьевка Лиги наций Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Александр Лымарь
Мадьярам необхідно нагадати, що із сусідами треба добре жити.
MrStepanovM .
схоже Ребров впевнений що буде працювати восени
MCD-MEL
З цього зрозумів, що він і надалі буде працювати у збірній, незважаючи на результат плай оффу. А це не дуже і добре якщо він і не переживає за результат....
