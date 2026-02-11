Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 02:02 |
Марат Алибаев – на просмотре в юношеской команде киевлян

Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
ФК Динамо

«Динамо» взяло на просмотр сына первого чемпиона Украины в составе «Таврии» и бывшего агента Максима Шацких.

16-летний Марат Алибаев играл под 29-м номером в составе «Динамо» U-19 в контрольном матче против сверстников из «Чиксереды». Он является сыном Сефера Алибаева, который в свое время стал первым чемпионом Украины в составе «Таврии».

Ранее Марат уже выступал за «Динамо» – в 2019 году он участвовал в международном турнире в Вильнюсе в составе команды U-11.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

Сефер Алибаев Динамо Киев Динамо Киев U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
icebeer
Хренасе именитый какой,что аж ни кто не знает его.
