Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АНЧЕЛОТТИ: «Он запасной игрок, но вывел Реал в финал Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
11 февраля 2026, 03:02
АНЧЕЛОТТИ: «Он запасной игрок, но вывел Реал в финал Лиги чемпионов»

Давиде Анчелотти – о Хоселу

АНЧЕЛОТТИ: «Он запасной игрок, но вывел Реал в финал Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Бывший помощник главного тренера мадридского «Реала» Давиде Анчелотти высоко оценил испанского нападающего Хоселу.

«Игроки должны понимать свои роли, например, у нас в «Реале» был Хоселу.

Хоселу знал, что пришел как запасной игрок, он понял и принял это. В конце концов, он вывел нас в финал Лиги чемпионов».

Хоселу играл за «Реал» в сезоне 2023-24, забив два решающих гола в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Карло Анчелотти, назвал футболиста, который должен был выиграть Золотой мяч.

Давиде Анчелотти Хоселу Реал Мадрид Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
