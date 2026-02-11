АНЧЕЛОТТИ: «Он запасной игрок, но вывел Реал в финал Лиги чемпионов»

Бывший помощник главного тренера мадридского «Реала» Давиде Анчелотти высоко оценил испанского нападающего Хоселу.

«Игроки должны понимать свои роли, например, у нас в «Реале» был Хоселу.

Хоселу знал, что пришел как запасной игрок, он понял и принял это. В конце концов, он вывел нас в финал Лиги чемпионов».

Хоселу играл за «Реал» в сезоне 2023-24, забив два решающих гола в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Карло Анчелотти, назвал футболиста, который должен был выиграть Золотой мяч.