Футболисты Реала сомневаются в решениях нового главного тренера

Футболисты мадридского «Реала» ставят под сомнение решения, принимаемые главным тренером команды Альваро Арбелоа. Ситуация напоминает то, что происходило при руководстве Хаби Алонсо и в последний сезон работы Карло Анчелотти в клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, Арбелоа сталкивается с «диктатурой» футболистов, которая существует в «Королевском клубе». Отмечается, что испанский специалист на собственном опыте понимает методы, которыми пользуются игроки «сливочных», и сомневается в своих тактических решениях. Футболисты «Реала» выражают несогласие с отдельными решениями, но не делают это публично.

Арбелоа был назначен главным тренером «Реала» 13 января.