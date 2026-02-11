Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболисты Реала сомневаются в решениях нового главного тренера
Испания
11 февраля 2026, 04:34 | Обновлено 11 февраля 2026, 04:39
93
0

Футболисты Реала сомневаются в решениях нового главного тренера

В клубе царит сложная атмосфера

11 февраля 2026, 04:34 | Обновлено 11 февраля 2026, 04:39
93
0
Футболисты Реала сомневаются в решениях нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты мадридского «Реала» ставят под сомнение решения, принимаемые главным тренером команды Альваро Арбелоа. Ситуация напоминает то, что происходило при руководстве Хаби Алонсо и в последний сезон работы Карло Анчелотти в клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, Арбелоа сталкивается с «диктатурой» футболистов, которая существует в «Королевском клубе». Отмечается, что испанский специалист на собственном опыте понимает методы, которыми пользуются игроки «сливочных», и сомневается в своих тактических решениях. Футболисты «Реала» выражают несогласие с отдельными решениями, но не делают это публично.

Арбелоа был назначен главным тренером «Реала» 13 января.

По теме:
Тревожные новости для Реала: возвращение Беллингема откладывается
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
Реал Мадрид Хаби Алонсо Альваро Арбелоа Карло Анчелотти
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10 февраля 2026, 03:21 4
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом

Александр и Климас все объяснили

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10 февраля 2026, 08:46 7
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк

Куарши вскоре присоединится к «Динамо»

Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Футбол | 11.02.2026, 02:02
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Олимпийские игры | 10.02.2026, 18:56
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 22
Теннис
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 62
Футбол
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем