Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Чем известна Андрущак, возглавившая женскую сборную Украины
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 04:45 | Обновлено 11 февраля 2026, 05:15
ФОТО. Чем известна Андрущак, возглавившая женскую сборную Украины

Ия была амбасадором финала женской Лиги чемпионов 2018 в Киеву

УАФ. Ия Андрущак

Новым главным тренером женской сборной Украины несколько дней назад стала Ия Андрущак.

Интересные факты из биографии Андрущак:

🔹 Она была амбассадором финала женской Лиги чемпионов 2018 года, который проходил в Киеве.

🔹 Проявила себя в футболе, но также играла на профессиональном уровне в футзал – имеет серебряную медаль чемпионата Украины.

🔹 Стала первой женщиной в Украине, которая возглавила мужскую футбольную команду – «Ворсклу» U-19.

🔹 11 лет выступала за национальную сборную на позиции полузащитницы: 58 матчей, 2 гола.

🔹 Проходила стажировку в футбольной системе «Манчестер Сити» благодаря сотрудничеству УАФ с английским клубом.

ФОТО. Чем известна Андрущак, возглавившая женскую сборную Украины.


ШЕВЧЕНКО: «Я хочу поблагодарить тренера сборной, но мы движемся дальше»
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
Ия Андрущак Лига чемпионов по футболу среди женщин фото назначение тренера женская сборная Украины по футболу Ворскла Полтава U-19 Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)

