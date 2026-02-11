ФОТО. Чем известна Андрущак, возглавившая женскую сборную Украины
Ия была амбасадором финала женской Лиги чемпионов 2018 в Киеву
Новым главным тренером женской сборной Украины несколько дней назад стала Ия Андрущак.
Интересные факты из биографии Андрущак:
🔹 Она была амбассадором финала женской Лиги чемпионов 2018 года, который проходил в Киеве.
🔹 Проявила себя в футболе, но также играла на профессиональном уровне в футзал – имеет серебряную медаль чемпионата Украины.
🔹 Стала первой женщиной в Украине, которая возглавила мужскую футбольную команду – «Ворсклу» U-19.
🔹 11 лет выступала за национальную сборную на позиции полузащитницы: 58 матчей, 2 гола.
🔹 Проходила стажировку в футбольной системе «Манчестер Сити» благодаря сотрудничеству УАФ с английским клубом.
