ФОТО. Чем известна Андрущак, возглавившая женскую сборную Украины.

Новым главным тренером женской сборной Украины несколько дней назад стала Ия Андрущак.

Интересные факты из биографии Андрущак:

🔹 Она была амбассадором финала женской Лиги чемпионов 2018 года, который проходил в Киеве.

🔹 Проявила себя в футболе, но также играла на профессиональном уровне в футзал – имеет серебряную медаль чемпионата Украины.

🔹 Стала первой женщиной в Украине, которая возглавила мужскую футбольную команду – «Ворсклу» U-19.

🔹 11 лет выступала за национальную сборную на позиции полузащитницы: 58 матчей, 2 гола.

🔹 Проходила стажировку в футбольной системе «Манчестер Сити» благодаря сотрудничеству УАФ с английским клубом.

