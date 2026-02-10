Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
Другие новости
10 февраля 2026, 23:04 |
480
0

ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса

Наркобанда «отпраздновала» освобождение отца Луиса Диаса – и получила 63 года тюрьмы

10 февраля 2026, 23:04 |
480
0
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас с отцом

Банда наркоторговцев, работавшая в Ливерпуле, получила в сумме более 63 лет тюрьмы после того, как попыталась увеличить продажи кокаина, запустив «акцию» в честь освобождения отца Луиса Диаса.

После того как в ноябре 2023 года отец экс-форварда «Ливерпуля» был освобожден из плена колумбийских партизан, преступная группа разослала рекламное сообщение более чем 9 000 клиентам с одного «рабочего телефона». В нем предлагалась скидка: «3 за £75 в течение часа, чтобы отпраздновать освобождение отца Луиса Диаса».

Главарь банды Пол Локьер и еще семь его сообщников были осуждены Ливерпульским коронным судом. Следствие установило, что группировка круглосуточно поставляла кокаин по всему городу, обрабатывая сотни заказов в день и храня наркотики по разным адресам.

За время деятельности банда реализовала не менее 9,9 кг кокаина, заработав свыше £620 000. В ходе обысков полиция изъяла наркотики, оборудование для их смешивания и наличные деньги.

Все восемь участников признали вину и были приговорены к тюремным срокам от 4,5 до 11 лет. Правоохранители отметили, что преступная схема напоминала «службу доставки фастфуда» и наносила серьезный вред обществу.

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года
ФОТО. Футбол, шоу и Снуп Догг: рэпер появится на матче Чемпионшипа
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
фото скандал lifestyle Ливерпуль Луис Диас
Максим Лапченко Источник: Liverpool Echo
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 16:03 17
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка

Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде

Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10 февраля 2026, 16:49 21
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Элина в двух сетах переиграла Даяну в матче второго круга соревнований WTA 1000 в Катаре

Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10.02.2026, 03:33
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
«Они не угрожали нашим воротам». Пономарев – о победе над Шахтером
Футбол | 10.02.2026, 23:00
«Они не угрожали нашим воротам». Пономарев – о победе над Шахтером
«Они не угрожали нашим воротам». Пономарев – о победе над Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 10
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 4
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем