ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса

Банда наркоторговцев, работавшая в Ливерпуле, получила в сумме более 63 лет тюрьмы после того, как попыталась увеличить продажи кокаина, запустив «акцию» в честь освобождения отца Луиса Диаса.

После того как в ноябре 2023 года отец экс-форварда «Ливерпуля» был освобожден из плена колумбийских партизан, преступная группа разослала рекламное сообщение более чем 9 000 клиентам с одного «рабочего телефона». В нем предлагалась скидка: «3 за £75 в течение часа, чтобы отпраздновать освобождение отца Луиса Диаса».

Главарь банды Пол Локьер и еще семь его сообщников были осуждены Ливерпульским коронным судом. Следствие установило, что группировка круглосуточно поставляла кокаин по всему городу, обрабатывая сотни заказов в день и храня наркотики по разным адресам.

За время деятельности банда реализовала не менее 9,9 кг кокаина, заработав свыше £620 000. В ходе обысков полиция изъяла наркотики, оборудование для их смешивания и наличные деньги.

Все восемь участников признали вину и были приговорены к тюремным срокам от 4,5 до 11 лет. Правоохранители отметили, что преступная схема напоминала «службу доставки фастфуда» и наносила серьезный вред обществу.