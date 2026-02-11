Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо вспомнили о легендарном Юрии Дмитрулине
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 01:02 |
Киевский клуб поздравил экс-игрока с днем рождения

ФК Динамо. Юрий Дмитрулин

Киевское «Динамо» выступило с поздравлением своему бывшему игроку Юрию Дмитрулину.

«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) поздравляет с Днем рождения бывшего игрока нашей команды, а ныне детского тренера Юрия Дмитрулина.

Юрий Николаевич связал значительную часть своей футбольной карьеры с киевским «Динамо», защищая цвета клуба на профессиональном уровне в 1990-2000-х годах. После завершения игровой карьеры он продолжил работать на благо динамовского футбола, ныне передавая свой опыт, знания и профессиональные ценности юным воспитанникам ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в ежедневной работе, новых профессиональных успехов и удовольствия от развития молодых футболистов, которые делают свои первые шаги в большом футболе. И, конечно, скорейшего завершения войны и возвращения к мирной жизни», – говорится в обращении пресс-службы киевлян.

Динамо Киев Юрий Дмитрулин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
