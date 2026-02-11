В Динамо вспомнили о легендарном Юрии Дмитрулине

Киевское «Динамо» выступило с поздравлением своему бывшему игроку Юрию Дмитрулину.

«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) поздравляет с Днем рождения бывшего игрока нашей команды, а ныне детского тренера Юрия Дмитрулина.

Юрий Николаевич связал значительную часть своей футбольной карьеры с киевским «Динамо», защищая цвета клуба на профессиональном уровне в 1990-2000-х годах. После завершения игровой карьеры он продолжил работать на благо динамовского футбола, ныне передавая свой опыт, знания и профессиональные ценности юным воспитанникам ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в ежедневной работе, новых профессиональных успехов и удовольствия от развития молодых футболистов, которые делают свои первые шаги в большом футболе. И, конечно, скорейшего завершения войны и возвращения к мирной жизни», – говорится в обращении пресс-службы киевлян.