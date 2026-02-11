Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 01:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 02:14
26
0

УАФ внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров

Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул важность такого решения

11 февраля 2026, 01:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 02:14
26
0
УАФ внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров
УАФ. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров.

Соответствующие нормы предусмотрены статьей 5 Приложения № 1 Регламента УАФ по статусу и трансферу футболистов, утвержденного Исполнительным комитетом УАФ.

Отныне первый тренер футболиста имеет гарантированное право на получение части компенсации за подготовку игрока непосредственно как физическое лицо. Ранее такие средства выплачивались исключительно школам и клубам.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул важность этого решения:

«Каждый детский тренер должен быть уверен, что его труд достойно оценен, и он может быть полностью сосредоточенным на воспитании талантов».

По теме:
Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ
ШЕВЧЕНКО: «Главное – эффективное распределение ресурсов»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко компенсация финансы тренеры регламент
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 10
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы

Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10 февраля 2026, 03:33 7
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 10.02.2026, 09:49
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Футбол | 11.02.2026, 02:02
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
Бокс | 10.02.2026, 18:55
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 22
Теннис
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем