УАФ внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров
Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул важность такого решения
Украинская ассоциация футбола (УАФ) внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров.
Соответствующие нормы предусмотрены статьей 5 Приложения № 1 Регламента УАФ по статусу и трансферу футболистов, утвержденного Исполнительным комитетом УАФ.
Отныне первый тренер футболиста имеет гарантированное право на получение части компенсации за подготовку игрока непосредственно как физическое лицо. Ранее такие средства выплачивались исключительно школам и клубам.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул важность этого решения:
«Каждый детский тренер должен быть уверен, что его труд достойно оценен, и он может быть полностью сосредоточенным на воспитании талантов».
