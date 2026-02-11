Украинская ассоциация футбола (УАФ) внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров.

Соответствующие нормы предусмотрены статьей 5 Приложения № 1 Регламента УАФ по статусу и трансферу футболистов, утвержденного Исполнительным комитетом УАФ.

Отныне первый тренер футболиста имеет гарантированное право на получение части компенсации за подготовку игрока непосредственно как физическое лицо. Ранее такие средства выплачивались исключительно школам и клубам.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подчеркнул важность этого решения:

«Каждый детский тренер должен быть уверен, что его труд достойно оценен, и он может быть полностью сосредоточенным на воспитании талантов».