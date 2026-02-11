Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший тренер Шахтера остался без работы после встречи с украинцем
Франция
11 февраля 2026, 02:04
Роберто Де Дзерби уволен из Марселя после поражения от ПСЖ

Бывший тренер Шахтера остался без работы после встречи с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Французский «Марсель» вскоре уволит главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение о прекращении сотрудничества было принято обеими сторонами после проведенных переговоров.

Последним матчем бывшего тренера донецкого «Шахтера» во главе «Марселя» стал поединок против «ПСЖ» (0:5), за который выступает украинец Илья Забарный.

В 21 туре Лиги 1 «Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Роберто Де Дзерби Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) отставка Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 1
Falko
"Роберто Де Дзербі ЗВІЛЬНЕНО з Марселя"
"Французький «Марсель» НЕВДОВЗІ ЗВІЛЬНИТЬ головного тренера Роберто Де Дзербі"
Коли у школі на уроках української мови проходили майбутній час, Дмитро Вус "хворів".
Ответить
0
