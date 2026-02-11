Бывший тренер Шахтера остался без работы после встречи с украинцем
Роберто Де Дзерби уволен из Марселя после поражения от ПСЖ
Французский «Марсель» вскоре уволит главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, решение о прекращении сотрудничества было принято обеими сторонами после проведенных переговоров.
Последним матчем бывшего тренера донецкого «Шахтера» во главе «Марселя» стал поединок против «ПСЖ» (0:5), за который выступает украинец Илья Забарный.
В 21 туре Лиги 1 «Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Готовится к бою с Махмудовым
Бывший защитник сборной Украины намерен вернуться в расположение одесской команды
"Французький «Марсель» НЕВДОВЗІ ЗВІЛЬНИТЬ головного тренера Роберто Де Дзербі"
Коли у школі на уроках української мови проходили майбутній час, Дмитро Вус "хворів".