Бывший тренер Шахтера остался без работы после встречи с украинцем

Французский «Марсель» вскоре уволит главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение о прекращении сотрудничества было принято обеими сторонами после проведенных переговоров.

Последним матчем бывшего тренера донецкого «Шахтера» во главе «Марселя» стал поединок против «ПСЖ» (0:5), за который выступает украинец Илья Забарный.

В 21 туре Лиги 1 «Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.