Спортивный директор Баварии высказался о будущем Кейна
В Мюнхене заговорили о контракте английского нападающего
Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал процесс пролонгации соглашения с форвардом Гарри Кейном.
«В данный момент мы находимся в стадии диалога, однако это не означает официальный старт переговоров. Мы ведем активные обсуждения с Гарри, после чего наметим дальнейшие действия.
Я не стану давать комментарии по поводу различных слухов [о заинтересованности в Кейне других коллективов]. Могу лишь подтвердить: мы постоянно на связи с футболистом и обсуждаем наше общее успешное будущее», – цитирует Эберля издание ESPN.
В текущем игровом году Кейн записал на свой счет 38 точных ударов в 35 встречах за «Баварию» в рамках всех соревнований. Текущее трудовое соглашение англичанина с немецким грандом действительно до летнего межсезонья 2027 года. Рыночная цена игрока, согласно сведениям портала Transfermarkt, составляет порядка 65 млн евро.
