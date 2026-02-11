Спортивный директор Баварии высказался о будущем Кейна

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал процесс пролонгации соглашения с форвардом Гарри Кейном.

«В данный момент мы находимся в стадии диалога, однако это не означает официальный старт переговоров. Мы ведем активные обсуждения с Гарри, после чего наметим дальнейшие действия.

Я не стану давать комментарии по поводу различных слухов [о заинтересованности в Кейне других коллективов]. Могу лишь подтвердить: мы постоянно на связи с футболистом и обсуждаем наше общее успешное будущее», – цитирует Эберля издание ESPN.