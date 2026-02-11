Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 февраля 2026, 03:29 | Обновлено 11 февраля 2026, 03:31
Спортивный директор Баварии высказался о будущем Кейна

В Мюнхене заговорили о контракте английского нападающего

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал процесс пролонгации соглашения с форвардом Гарри Кейном.

«В данный момент мы находимся в стадии диалога, однако это не означает официальный старт переговоров. Мы ведем активные обсуждения с Гарри, после чего наметим дальнейшие действия.

Я не стану давать комментарии по поводу различных слухов [о заинтересованности в Кейне других коллективов]. Могу лишь подтвердить: мы постоянно на связи с футболистом и обсуждаем наше общее успешное будущее», – цитирует Эберля издание ESPN.

В текущем игровом году Кейн записал на свой счет 38 точных ударов в 35 встречах за «Баварию» в рамках всех соревнований. Текущее трудовое соглашение англичанина с немецким грандом действительно до летнего межсезонья 2027 года. Рыночная цена игрока, согласно сведениям портала Transfermarkt, составляет порядка 65 млн евро.

ФОТО. Скандал. Франк Рибери появился в «файлах Эпштейна»
Серия А – наименее результативная лига среди топ-15 европейских чемпионатов
Мбаппе забил в шести матчах Ла Лиги подряд. Это не самая длинная его серия
Гарри Кейн Бавария Бундеслига продление контракта Макс Эберль
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
