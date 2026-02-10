ФОТО. Скандал. Франк Рибери появился в «файлах Эпштейна»

Бывший вингер сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери оказался в центре внимания СМИ после появления его имени в документах по делу Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США.

Речь идет о массиве материалов, рассекреченных в рамках американских судебных процессов. Важно подчеркнуть: упоминание имени в подобных документах не означает официального обвинения или доказанной вины.

Согласно одному из свидетельств, содержащихся в опубликованных материалах, одна из предполагаемых жертв утверждает, что Рибери якобы пытался применить к ней физическое насилие, однако инцидент был остановлен полицией. В том же свидетельстве также говорится, что футболист, по словам заявительницы, мог быть связан с миром проституции и якобы проявлял интерес к несовершеннолетним девушкам.

Подчеркивается, что все эти утверждения основаны исключительно на показаниях в документах, а никаких официальных обвинений или уголовных дел против Франка Рибери в рамках дела Эпштейна не возбуждено.

После появления публикаций в СМИ Рибери публично отверг все обвинения, назвав распространяемую информацию ложной. Представители футболиста заявили, что он не имеет никакого отношения к преступлениям, описанным в документах, и готов предпринять юридические шаги для защиты своей репутации.

В медиа также вспоминают так называемое «дело Захии» во Франции (2009–2014), которое не имеет прямой юридической связи с материалами по делу Эпштейна. Тогда Рибери проходил в статусе фигуранта расследования, однако был полностью оправдан судом, а обвинения с него сняты.