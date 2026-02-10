Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скандал. Франк Рибери появился в «файлах Эпштейна»
Другие новости
10 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 10 февраля 2026, 21:09
893
1

ФОТО. Скандал. Франк Рибери появился в «файлах Эпштейна»

Имя Рибери в деле Эпштейна: что известно из опубликованных документов

10 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 10 февраля 2026, 21:09
893
1 Comments
ФОТО. Скандал. Франк Рибери появился в «файлах Эпштейна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Бывший вингер сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери оказался в центре внимания СМИ после появления его имени в документах по делу Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США.

Речь идет о массиве материалов, рассекреченных в рамках американских судебных процессов. Важно подчеркнуть: упоминание имени в подобных документах не означает официального обвинения или доказанной вины.

Согласно одному из свидетельств, содержащихся в опубликованных материалах, одна из предполагаемых жертв утверждает, что Рибери якобы пытался применить к ней физическое насилие, однако инцидент был остановлен полицией. В том же свидетельстве также говорится, что футболист, по словам заявительницы, мог быть связан с миром проституции и якобы проявлял интерес к несовершеннолетним девушкам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подчеркивается, что все эти утверждения основаны исключительно на показаниях в документах, а никаких официальных обвинений или уголовных дел против Франка Рибери в рамках дела Эпштейна не возбуждено.

После появления публикаций в СМИ Рибери публично отверг все обвинения, назвав распространяемую информацию ложной. Представители футболиста заявили, что он не имеет никакого отношения к преступлениям, описанным в документах, и готов предпринять юридические шаги для защиты своей репутации.

В медиа также вспоминают так называемое «дело Захии» во Франции (2009–2014), которое не имеет прямой юридической связи с материалами по делу Эпштейна. Тогда Рибери проходил в статусе фигуранта расследования, однако был полностью оправдан судом, а обвинения с него сняты.

По теме:
ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ
В МОК отреагировали на скандал вокруг шлема Гераскевича на Олимпиаде 2026
Малиновский отреагировал на скандал вокруг Гераскевича: «Их убила россия»
фото Франк Рибери lifestyle Бавария сборная Франции по футболу скандал
Максим Лапченко Источник: OneFootball
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10 февраля 2026, 07:38 5
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают

Португалец может объединиться с Месси

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10 февраля 2026, 08:46 3
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк

Куарши вскоре присоединится к «Динамо»

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10.02.2026, 10:02
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
Футбол | 10.02.2026, 20:11
В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Що дивуватися, навіть тут була історія де Мілевський розказував як по проханню Тимощука, підганяв українських проституток для Рібері під час Євро. 
Ответить
0
Популярные новости
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 18
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем