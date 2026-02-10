ФОТО. Первые кадры новой главы: Зинченко показал жизнь в Амстердаме

Украинский футболист Александр Зинченко поделился свежим постом в Instagram, показав последние мгновения из своей жизни после начала нового этапа карьеры.

В серии снимков – первые кадры из Амстердама и символичные моменты уже в статусе игрока «Аякса». На фото можно увидеть стильный черно-белый портрет, персонализированные футболки с номером 47, а также теплые семейные прогулки по городу в Нидерландах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отдельное внимание привлек кадр с футболкой «Аякса» с фамилией Zinchenko.

Пост быстро собрал тысячи лайков и комментариев, а болельщики активно поздравляют Зинченко с новым этапом и желают успехов в составе амстердамского гранда.