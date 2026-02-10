Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 22:10 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:13
ФОТО. Первые кадры новой главы: Зинченко показал жизнь в Амстердаме

Зинченко начал новую страницу в карьере и поделился личными моментами вне поля

ФОТО. Первые кадры новой главы: Зинченко показал жизнь в Амстердаме
Instagram. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко поделился свежим постом в Instagram, показав последние мгновения из своей жизни после начала нового этапа карьеры.

В серии снимков – первые кадры из Амстердама и символичные моменты уже в статусе игрока «Аякса». На фото можно увидеть стильный черно-белый портрет, персонализированные футболки с номером 47, а также теплые семейные прогулки по городу в Нидерландах.

Отдельное внимание привлек кадр с футболкой «Аякса» с фамилией Zinchenko.

Пост быстро собрал тысячи лайков и комментариев, а болельщики активно поздравляют Зинченко с новым этапом и желают успехов в составе амстердамского гранда.

Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Аякс чемпионат Нидерландов по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии
