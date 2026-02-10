Состоялось четыре матча Восточной лиги азиатской ЛЧ: кто в лидерах?
«Виссель Кобе» возглавляет турнирную таблицу
Во вторник, 10 января, состоялось четыре матча 7-го тура Восточной лиги азиатской ЛЧ.
- «Виссел» Кобе обыграл «Сеул» и расположился на первом месте таблицы.
- «Санфречче Хиросима» одолел «Дарул Такзим» – 2:1.
- «Шанхай Шеньхуа» дома уступил «Матида Зельвия» со счетом 0:2.
- «Бурирам Юнайтед» минимально одолел «Ченду Жунчен».
Лига чемпионов Азии. Восточная конференция. 7-й тур
Виссель Кобе – Сеул – 2:0
Голы: Муто, 69, Сакаи, 73
Видео голов и обзор матча:
Санфречче Хиросима – Дарул Такзим – 2:1
Голы: Сузуки, 18 (пенальти), 47 – Гильерме, 3
Удаление: Силва, 16
Видео голов и обзор матча:
Шанхай Шеньхуа – Матида Зельвия – 0:2
Голы: Сома, 3 (пенальти), 88
Видео голов и обзор матча:
Ченду Жунчен – Бурирам Юнайтед – 0:1
Голы: Биссоли, 50
Видео голов и обзор матча:
|AFC Champions League Elite East
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виссел Кобэ
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|17.02.26 14:15 Джохор - Виссел Кобэ10.02.26 Виссел Кобэ 2:0 Сеул09.12.25 Виссел Кобэ 2:2 Chengdu Rongcheng FC26.11.25 Шанхай Шеньхуа 0:2 Виссел Кобэ05.11.25 Виссел Кобэ 1:0 Ульсан Хёндэ22.10.25 Канвон 4:3 Виссел Кобэ
|16
|2
|Мачида Зельвия
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|17.02.26 12:00 Мачида Зельвия - Chengdu Rongcheng FC10.02.26 Шанхай Шеньхуа 0:2 Мачида Зельвия09.12.25 Мачида Зельвия 3:1 Ульсан Хёндэ25.11.25 Канвон 1:3 Мачида Зельвия04.11.25 Мачида Зельвия 1:2 Мельбурн Сити21.10.25 Шанхай Ист Эйша 0:2 Мачида Зельвия
|14
|3
|Санфречче Хиросима
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|17.02.26 12:00 Сеул - Санфречче Хиросима10.02.26 Санфречче Хиросима 2:1 Джохор10.12.25 Санфречче Хиросима 1:0 Шанхай Шеньхуа25.11.25 Chengdu Rongcheng FC 1:1 Санфречче Хиросима04.11.25 Санфречче Хиросима 1:0 Канвон21.10.25 Ульсан Хёндэ 1:0 Санфречче Хиросима
|14
|4
|Бурирам Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|17.02.26 14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Шеньхуа10.02.26 Chengdu Rongcheng FC 0:1 Бурирам Юнайтед09.12.25 Бурирам Юнайтед 2:2 Канвон26.11.25 Ульсан Хёндэ 0:0 Бурирам Юнайтед04.11.25 Бурирам Юнайтед 2:0 Шанхай Ист Эйша21.10.25 Мельбурн Сити 2:1 Бурирам Юнайтед
|11
|5
|Мельбурн Сити
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|11.02.26 12:00 Ульсан Хёндэ - Мельбурн Сити10.12.25 Сеул 1:1 Мельбурн Сити25.11.25 Мельбурн Сити 2:0 Джохор04.11.25 Мачида Зельвия 1:2 Мельбурн Сити21.10.25 Мельбурн Сити 2:1 Бурирам Юнайтед01.10.25 Виссел Кобэ 1:0 Мельбурн Сити
|10
|6
|Сеул
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|17.02.26 12:00 Сеул - Санфречче Хиросима10.02.26 Виссел Кобэ 2:0 Сеул10.12.25 Сеул 1:1 Мельбурн Сити25.11.25 Шанхай Ист Эйша 1:3 Сеул04.11.25 Сеул 0:0 Chengdu Rongcheng FC22.10.25 Шанхай Шеньхуа 2:0 Сеул
|9
|7
|Джохор
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|17.02.26 14:15 Джохор - Виссел Кобэ10.02.26 Санфречче Хиросима 2:1 Джохор09.12.25 Джохор 0:0 Шанхай Ист Эйша25.11.25 Мельбурн Сити 2:0 Джохор05.11.25 Джохор 3:1 Шанхай Шеньхуа21.10.25 Chengdu Rongcheng FC 0:2 Джохор
|8
|8
|Ульсан Хёндэ
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|11.02.26 12:00 Ульсан Хёндэ - Мельбурн Сити09.12.25 Мачида Зельвия 3:1 Ульсан Хёндэ26.11.25 Ульсан Хёндэ 0:0 Бурирам Юнайтед05.11.25 Виссел Кобэ 1:0 Ульсан Хёндэ21.10.25 Ульсан Хёндэ 1:0 Санфречче Хиросима01.10.25 Шанхай Шеньхуа 1:1 Ульсан Хёндэ
|8
|9
|Канвон
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|11.02.26 12:00 Канвон - Шанхай Ист Эйша09.12.25 Бурирам Юнайтед 2:2 Канвон25.11.25 Канвон 1:3 Мачида Зельвия04.11.25 Санфречче Хиросима 1:0 Канвон22.10.25 Канвон 4:3 Виссел Кобэ30.09.25 Chengdu Rongcheng FC 1:0 Канвон
|7
|10
|Chengdu Rongcheng FC
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|17.02.26 12:00 Мачида Зельвия - Chengdu Rongcheng FC10.02.26 Chengdu Rongcheng FC 0:1 Бурирам Юнайтед09.12.25 Виссел Кобэ 2:2 Chengdu Rongcheng FC25.11.25 Chengdu Rongcheng FC 1:1 Санфречче Хиросима04.11.25 Сеул 0:0 Chengdu Rongcheng FC21.10.25 Chengdu Rongcheng FC 0:2 Джохор
|6
|11
|Шанхай Шеньхуа
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|17.02.26 14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Шеньхуа10.02.26 Шанхай Шеньхуа 0:2 Мачида Зельвия10.12.25 Санфречче Хиросима 1:0 Шанхай Шеньхуа26.11.25 Шанхай Шеньхуа 0:2 Виссел Кобэ05.11.25 Джохор 3:1 Шанхай Шеньхуа22.10.25 Шанхай Шеньхуа 2:0 Сеул
|4
|12
|Шанхай Ист Эйша
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|11.02.26 12:00 Канвон - Шанхай Ист Эйша09.12.25 Джохор 0:0 Шанхай Ист Эйша25.11.25 Шанхай Ист Эйша 1:3 Сеул04.11.25 Бурирам Юнайтед 2:0 Шанхай Ист Эйша21.10.25 Шанхай Ист Эйша 0:2 Мачида Зельвия30.09.25 Санфречче Хиросима 1:1 Шанхай Ист Эйша
|2
