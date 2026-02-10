Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Чэнду Жунчэн
10.02.2026 14:15 – FT 0 : 1
Бурирам Юнайтед
Состоялось четыре матча Восточной лиги азиатской ЛЧ: кто в лидерах?

«Виссель Кобе» возглавляет турнирную таблицу

Getty Images/Global Images Ukraine. Виссель Кобе

Во вторник, 10 января, состоялось четыре матча 7-го тура Восточной лиги азиатской ЛЧ.

  • «Виссел» Кобе обыграл «Сеул» и расположился на первом месте таблицы.
  • «Санфречче Хиросима» одолел «Дарул Такзим» – 2:1.
  • «Шанхай Шеньхуа» дома уступил «Матида Зельвия» со счетом 0:2.
  • «Бурирам Юнайтед» минимально одолел «Ченду Жунчен».

Лига чемпионов Азии. Восточная конференция. 7-й тур

Виссель Кобе – Сеул – 2:0

Голы: Муто, 69, Сакаи, 73

Видео голов и обзор матча:

Санфречче Хиросима – Дарул Такзим – 2:1

Голы: Сузуки, 18 (пенальти), 47 – Гильерме, 3

Удаление: Силва, 16

Видео голов и обзор матча:

Шанхай Шеньхуа – Матида Зельвия – 0:2

Голы: Сома, 3 (пенальти), 88

Видео голов и обзор матча:

Ченду Жунчен – Бурирам Юнайтед – 0:1

Голы: Биссоли, 50

Видео голов и обзор матча:

AFC Champions League Elite East Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виссел Кобэ 7 5 1 1 14 - 6 17.02.26 14:15 Джохор - Виссел Кобэ10.02.26 Виссел Кобэ 2:0 Сеул09.12.25 Виссел Кобэ 2:2 Chengdu Rongcheng FC26.11.25 Шанхай Шеньхуа 0:2 Виссел Кобэ05.11.25 Виссел Кобэ 1:0 Ульсан Хёндэ22.10.25 Канвон 4:3 Виссел Кобэ 16
2 Мачида Зельвия 7 4 2 1 12 - 5 17.02.26 12:00 Мачида Зельвия - Chengdu Rongcheng FC10.02.26 Шанхай Шеньхуа 0:2 Мачида Зельвия09.12.25 Мачида Зельвия 3:1 Ульсан Хёндэ25.11.25 Канвон 1:3 Мачида Зельвия04.11.25 Мачида Зельвия 1:2 Мельбурн Сити21.10.25 Шанхай Ист Эйша 0:2 Мачида Зельвия 14
3 Санфречче Хиросима 7 4 2 1 8 - 4 17.02.26 12:00 Сеул - Санфречче Хиросима10.02.26 Санфречче Хиросима 2:1 Джохор10.12.25 Санфречче Хиросима 1:0 Шанхай Шеньхуа25.11.25 Chengdu Rongcheng FC 1:1 Санфречче Хиросима04.11.25 Санфречче Хиросима 1:0 Канвон21.10.25 Ульсан Хёндэ 1:0 Санфречче Хиросима 14
4 Бурирам Юнайтед 7 3 2 2 8 - 8 17.02.26 14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Шеньхуа10.02.26 Chengdu Rongcheng FC 0:1 Бурирам Юнайтед09.12.25 Бурирам Юнайтед 2:2 Канвон26.11.25 Ульсан Хёндэ 0:0 Бурирам Юнайтед04.11.25 Бурирам Юнайтед 2:0 Шанхай Ист Эйша21.10.25 Мельбурн Сити 2:1 Бурирам Юнайтед 11
5 Мельбурн Сити 6 3 1 2 7 - 6 11.02.26 12:00 Ульсан Хёндэ - Мельбурн Сити10.12.25 Сеул 1:1 Мельбурн Сити25.11.25 Мельбурн Сити 2:0 Джохор04.11.25 Мачида Зельвия 1:2 Мельбурн Сити21.10.25 Мельбурн Сити 2:1 Бурирам Юнайтед01.10.25 Виссел Кобэ 1:0 Мельбурн Сити 10
6 Сеул 7 2 3 2 8 - 7 17.02.26 12:00 Сеул - Санфречче Хиросима10.02.26 Виссел Кобэ 2:0 Сеул10.12.25 Сеул 1:1 Мельбурн Сити25.11.25 Шанхай Ист Эйша 1:3 Сеул04.11.25 Сеул 0:0 Chengdu Rongcheng FC22.10.25 Шанхай Шеньхуа 2:0 Сеул 9
7 Джохор 7 2 2 3 7 - 7 17.02.26 14:15 Джохор - Виссел Кобэ10.02.26 Санфречче Хиросима 2:1 Джохор09.12.25 Джохор 0:0 Шанхай Ист Эйша25.11.25 Мельбурн Сити 2:0 Джохор05.11.25 Джохор 3:1 Шанхай Шеньхуа21.10.25 Chengdu Rongcheng FC 0:2 Джохор 8
8 Ульсан Хёндэ 6 2 2 2 5 - 6 11.02.26 12:00 Ульсан Хёндэ - Мельбурн Сити09.12.25 Мачида Зельвия 3:1 Ульсан Хёндэ26.11.25 Ульсан Хёндэ 0:0 Бурирам Юнайтед05.11.25 Виссел Кобэ 1:0 Ульсан Хёндэ21.10.25 Ульсан Хёндэ 1:0 Санфречче Хиросима01.10.25 Шанхай Шеньхуа 1:1 Ульсан Хёндэ 8
9 Канвон 6 2 1 3 9 - 11 11.02.26 12:00 Канвон - Шанхай Ист Эйша09.12.25 Бурирам Юнайтед 2:2 Канвон25.11.25 Канвон 1:3 Мачида Зельвия04.11.25 Санфречче Хиросима 1:0 Канвон22.10.25 Канвон 4:3 Виссел Кобэ30.09.25 Chengdu Rongcheng FC 1:0 Канвон 7
10 Chengdu Rongcheng FC 7 1 3 3 5 - 8 17.02.26 12:00 Мачида Зельвия - Chengdu Rongcheng FC10.02.26 Chengdu Rongcheng FC 0:1 Бурирам Юнайтед09.12.25 Виссел Кобэ 2:2 Chengdu Rongcheng FC25.11.25 Chengdu Rongcheng FC 1:1 Санфречче Хиросима04.11.25 Сеул 0:0 Chengdu Rongcheng FC21.10.25 Chengdu Rongcheng FC 0:2 Джохор 6
11 Шанхай Шеньхуа 7 1 1 5 5 - 11 17.02.26 14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Шеньхуа10.02.26 Шанхай Шеньхуа 0:2 Мачида Зельвия10.12.25 Санфречче Хиросима 1:0 Шанхай Шеньхуа26.11.25 Шанхай Шеньхуа 0:2 Виссел Кобэ05.11.25 Джохор 3:1 Шанхай Шеньхуа22.10.25 Шанхай Шеньхуа 2:0 Сеул 4
12 Шанхай Ист Эйша 6 0 2 4 2 - 11 11.02.26 12:00 Канвон - Шанхай Ист Эйша09.12.25 Джохор 0:0 Шанхай Ист Эйша25.11.25 Шанхай Ист Эйша 1:3 Сеул04.11.25 Бурирам Юнайтед 2:0 Шанхай Ист Эйша21.10.25 Шанхай Ист Эйша 0:2 Мачида Зельвия30.09.25 Санфречче Хиросима 1:1 Шанхай Ист Эйша 2
Полная таблица

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Биссоли (Бурирам Юнайтед), асcист Кингсли Шиндлер.
Виссел Кобе Сеул Санфречче Хиросима Шанхай Шеньхуа Матида Зельвия Бурирам Юнайтед Ченду Жунчен Лига чемпионов Азии
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
