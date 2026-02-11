Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
В Динамо сенсационно появился новичок, который уже успел забить гол

На просмотре у киевлян – венесуэлец Роман Дэвис

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Дэвис

На просмотр в киевское «Динамо» приехал 17-летний венесуэльский правый защитник Роман Дэвис, сообщает журналист Марио Альберто Санчес.

Роман Дэвис – перспективный венесуэльский фланговый защитник, который имеет опыт игры за сборную U-20 и представляет клуб «Универсидад Сентраль де Венесуэла».

Отмечается, что футболист сейчас находится в расположении команды «Динамо» U-19 и даже успел отыграть один товарищеский спарринг, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимнем сборе в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

