В Динамо сенсационно появился новичок, который уже успел забить гол
На просмотре у киевлян – венесуэлец Роман Дэвис
На просмотр в киевское «Динамо» приехал 17-летний венесуэльский правый защитник Роман Дэвис, сообщает журналист Марио Альберто Санчес.
Роман Дэвис – перспективный венесуэльский фланговый защитник, который имеет опыт игры за сборную U-20 и представляет клуб «Универсидад Сентраль де Венесуэла».
Отмечается, что футболист сейчас находится в расположении команды «Динамо» U-19 и даже успел отыграть один товарищеский спарринг, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимнем сборе в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.
El lateral derecho Román Davis (2008) se encuentra en Ucrania disputando compromisos con el Dinamo de Kiev.— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) February 10, 2026
Es por eso que el jugador de UCV FC no está con la Selección Sub20, que lo había llamado al módulo.
En los próximos días podría haber más claridad sobre su futuro. pic.twitter.com/uxaWHCZNW5
El día de ayer Román Davis vio acción en un partido amistoso del Dinamo Kiev Sub19 que venció 2-0 al Csikszereda Sub19 en un partido amistoso.— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) February 10, 2026
El mejor jugador del partido fue el lateral derecho Roman Davis. Primero dio una asistencia y después anotó un buen gol para poner… pic.twitter.com/W3mY5QCjPk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США
Элина в двух сетах переиграла Даяну в матче второго круга соревнований WTA 1000 в Катаре