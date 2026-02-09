Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Украина. Премьер лига
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»

Президент УАФ вступил в дискуссию с журналистом

Президент УАФ Андрей Шевченко на пресс-конференции по случаю двух лет работы во главе Ассоциации футбола Украины ответил на вопрос экс-журналиста Игоря Бурбаса. В частности, речь шла об информации о возможном владении Шевченко акциями компании, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Бурбас: «Вы осознаете, что в 2015 году стали соучастником компании по добыче золота на Чукотке вместе с Абрамовичем?»

Шевченко: «Прежде всего — это неправда».

Бурбас: «Почему? Объясните, пожалуйста».

Шевченко: «Я не собираюсь ничего объяснять. Вы же занимаетесь сбором информации — так проверяйте свои источники. Во-первых, вы очень много говорите неправды».

Бурбас: «Можете привести пример?»

Шевченко: «Примеров более чем достаточно. Еще раз повторю: это неправда. Вы постоянно апеллируете к этике, но я видел вашу этику.

И еще одно: мне интересно, вы действительно выдающийся журналист, как себя позиционируете? Я даже не уверен, журналист вы или нет».

По теме:
Склоним головы. Два года назад на войне погиб 27-летний футбольный рефери
Умер экс-капитан и тренер Зирки, отец рефери ФИФА
Склоним головы. Историк, «поджигатель «Жовтня», фанат погиб под Бахмутом
AndiM
Бурбас таке лайно, що напевно своєю смертю не помре. Цікаво які зв'язки були у бурбаса з кацапами у 2015 році? 
Ответить
+11
samird
Хто цього клоуна взагалі на пресуху пустив? Його якщо в пристойне місце і пускати, то хіба що у вбиральню. Щоб він там прибрав. Бо копирсання в лайні - це все, на що здатен цей тип.
Ответить
+10
sahka1981
А офіцер запасу Бурбас, не хоча згадати в якому саме році він, по завданню свого керівництва, їздив на мацкву, просувати ідею об'єднаного чемпіонату з парашею? 
Ответить
+7
Footbulka
олійник лох ху лі ти су4ій потрох блокуєш всіх гандони ти штопаний
Ти ЛОХ був і ЛОХОМ залишився як твій друг бурбаслох!!!
Два ГАНДОНА🖕🖕🖕🖕🖕🖕
іди на ху Й 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
Ответить
+4
Footbulka
заєбєся блочити лох
Ответить
+3
Фанат Шахтера
Шевченко еще спрашивает, журналист ли он... Да Игорь — это единственный журналист, чьи новости нужно читать с зеркалом, чтобы понять истинный смысл! Кто нам еще расскажет про трансферы, которые сорвались в последний момент (и о которых не знали даже сами клубы)? Кто, если не Игорь, будет защищать интересы нашего футбола, героически подсматривая в замочные скважины?Мы, фаны «горняков», всегда ценили Бурбаса за его «объективность» и «непредвзятость», особенно когда дело касается наших конкурентов. А тут такая неблагодарность. Андрей Николаевич, если вы не видите в Бурбасе профессионала, значит, вы просто не умеете ценить качественную художественную литературу в жанре спортивных сплетен!Игорь, не слушай их. Твои источники — самые надежные, даже если это просто голоса в голове
Ответить
+3
osokor
Боюсь що тут "обоє рябоє"...
Ответить
-1
protasov_lyopu_davai
Напомнить андрюше с кем на пару он баллотировался в парламент?
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
