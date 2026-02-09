Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»

Президент УАФ Андрей Шевченко на пресс-конференции по случаю двух лет работы во главе Ассоциации футбола Украины ответил на вопрос экс-журналиста Игоря Бурбаса. В частности, речь шла об информации о возможном владении Шевченко акциями компании, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Бурбас: «Вы осознаете, что в 2015 году стали соучастником компании по добыче золота на Чукотке вместе с Абрамовичем?»

Шевченко: «Прежде всего — это неправда».

Бурбас: «Почему? Объясните, пожалуйста».

Шевченко: «Я не собираюсь ничего объяснять. Вы же занимаетесь сбором информации — так проверяйте свои источники. Во-первых, вы очень много говорите неправды».

Бурбас: «Можете привести пример?»

Шевченко: «Примеров более чем достаточно. Еще раз повторю: это неправда. Вы постоянно апеллируете к этике, но я видел вашу этику.

И еще одно: мне интересно, вы действительно выдающийся журналист, как себя позиционируете? Я даже не уверен, журналист вы или нет».