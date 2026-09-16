ВИДЕО. Game Set Ukraine. Итоги US Open: новые чемпионы и безумные камбеки
Смотрите новое видео на YouTube-канале Game Set Ukraine и получите 500 грн!
US Open 2026 подошел к своему завершению, а YouTube-канал Game Set Ukraine подвел итоги американского мейджора.
Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING.
Подписывайтесь на YouTube-канал Game Set Ukraine!
В новом выпуске ведущая проекта и редактор сайта Sport.ua Алина Грушко рассказала о всех самых важных новостях и результатах Открытого чемпионата США.
Залетайте в комментарии под видео – автор лучшего комментария получит 500 грн!
ВИДЕО. Game Set Ukraine. Итоги US Open: новые чемпионы и безумные камбеки
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УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
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