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US Open
16 сентября 2026, 16:47 | Обновлено 16 сентября 2026, 17:18
75
0

ВИДЕО. Game Set Ukraine. Итоги US Open: новые чемпионы и безумные камбеки

Смотрите новое видео на YouTube-канале Game Set Ukraine и получите 500 грн!

16 сентября 2026, 16:47 | Обновлено 16 сентября 2026, 17:18
75
0
ВИДЕО. Game Set Ukraine. Итоги US Open: новые чемпионы и безумные камбеки
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US Open 2026 подошел к своему завершению, а YouTube-канал Game Set Ukraine подвел итоги американского мейджора.

Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING.

Подписывайтесь на YouTube-канал Game Set Ukraine!

В новом выпуске ведущая проекта и редактор сайта Sport.ua Алина Грушко рассказала о всех самых важных новостях и результатах Открытого чемпионата США.

Залетайте в комментарии под видео – автор лучшего комментария получит 500 грн!

ВИДЕО. Game Set Ukraine. Итоги US Open: новые чемпионы и безумные камбеки

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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