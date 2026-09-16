US Open 2026 подошел к своему завершению, а YouTube-канал Game Set Ukraine подвел итоги американского мейджора.

Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING.

Подписывайтесь на YouTube-канал Game Set Ukraine!

В новом выпуске ведущая проекта и редактор сайта Sport.ua Алина Грушко рассказала о всех самых важных новостях и результатах Открытого чемпионата США.

Залетайте в комментарии под видео – автор лучшего комментария получит 500 грн!

ВИДЕО. Game Set Ukraine. Итоги US Open: новые чемпионы и безумные камбеки

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.