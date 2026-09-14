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  4. Рыбакина и Зверев получили рекордные $5.5 млн. Сколько заработали украинки?
US Open
14 сентября 2026, 17:01 |
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Рыбакина и Зверев получили рекордные $5.5 млн. Сколько заработали украинки?

Призовые Марты Костюк за выход в 1/8 финала US Open составили $480 000

14 сентября 2026, 17:01 |
1231
0
Рыбакина и Зверев получили рекордные $5.5 млн. Сколько заработали украинки?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Открытый чемпионат США 2026 по теннису официально завершился – трофеи в одиночных разрядах завоевали Елена Рыбакина (женщины) и Александр Зверев (мужчины).

Рыбакина и Зверев получили рекордные призовые в истории тенниса (официальные соревнования) – 5.5 млн долларов. Если учитывать и выставочные турниры, то рекорд принадлежит Яннику Синнеру за Six Kings Slam – 6 млн долларов.

Украину в основной сетке одиночного разряда US Open представили семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Дальше всех из украинок прошла Марта Костюк, которая добралась до 1/8 финала. Ее призовые составили $480 000.

В третьем раунде американского мейджора выступления завершили Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. Они получили по $290 000.

Александра Олейникова покинула слэм в Нью-Йорке на стадии 1/32 финала. Она забрала чек на $190 000.

Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская проиграли матчи первого круга. Их призовые составили $140 000.

В квалификации из украинцев выступили Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Виталий Сачко. Подрез и Сачко проиграли во втором раунде отбора и получили по $48 000, а Соболева – в первом круге ($32 000).

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Елена Рыбакина Александр Зверев призовые Grand Slam призовые Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Даяна Ястремская Дарья Снигур Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Виталий Сачко Вероника Подрез Анастасия Соболева US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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