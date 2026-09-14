Рыбакина и Зверев получили рекордные $5.5 млн. Сколько заработали украинки?
Призовые Марты Костюк за выход в 1/8 финала US Open составили $480 000
Открытый чемпионат США 2026 по теннису официально завершился – трофеи в одиночных разрядах завоевали Елена Рыбакина (женщины) и Александр Зверев (мужчины).
Рыбакина и Зверев получили рекордные призовые в истории тенниса (официальные соревнования) – 5.5 млн долларов. Если учитывать и выставочные турниры, то рекорд принадлежит Яннику Синнеру за Six Kings Slam – 6 млн долларов.
Украину в основной сетке одиночного разряда US Open представили семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Дальше всех из украинок прошла Марта Костюк, которая добралась до 1/8 финала. Ее призовые составили $480 000.
В третьем раунде американского мейджора выступления завершили Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. Они получили по $290 000.
Александра Олейникова покинула слэм в Нью-Йорке на стадии 1/32 финала. Она забрала чек на $190 000.
Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская проиграли матчи первого круга. Их призовые составили $140 000.
В квалификации из украинцев выступили Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Виталий Сачко. Подрез и Сачко проиграли во втором раунде отбора и получили по $48 000, а Соболева – в первом круге ($32 000).
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