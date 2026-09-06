6 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартуют матчи 1/8 финала одиночного разряда – в Нью-Йорке начинается вторая неделя мейджора.

YoTube-канал Game Set Ukraine – проекта спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING – подводит итоги первой недели US Open.

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Ведущая проекта – Алина Грушко – поделилась сами важными новостями. Акцент был сделан на инфоповоды, не связанные с украинскими теннисистками.

Из украинок борьбу в одиночном разряде USO-2026 продолжает только Марта Костюк, которая в воскресенье сыграет против Линды Носковой в четвертом раунде слэма (ориентировочный старт – в 19:30).

ВИДЕО. Итоги первой недели US Open 2026 от Game Set Ukraine

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