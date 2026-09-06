Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала US Open

6 сентября в четвертом круге Открытого чемпионата США очную встречу проведут Марта Костюк (WTA 11) и Линда Носкова (WTA 6).

Поединок 1/8 финала US Open 2026 начнется не ранее 19:30 по Киеву.

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Марта Костюк

В текущем сезоне Костюк стала примером для подражания, в техническом плане и раньше все было хорошо, а теперь она выросла еще и ментально. Результаты пришли почти моментально, хотя на старте сезона даже была травма. Украинка выиграла турнир в Мадриде, Руане, были полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона.

На Открытом чемпионате США спортсменка прошла австралийку СтормГантер – 6:4, 6:1, потом прошла мощную в прошлом американку СлоанСтивенс – 6:1, 7:5. Важной была победа в последнем матче над «нейтралкой» Екатериной Александровой – 6:3, 6:2. Марта проводит лучший сезон в карьере, в онлайн рейтинге она находится в топ-10. В случае успеха, украинка выйдет на победительницу пары Соболенко – Таунсенд.

Линда Носкова

Чешка тоже проводит солидный сезон, лучше всего она выглядела на траве, где выиграла турнир в Берлине и Уимблдон, первый мейджор за карьеру. Также можно вспомнить полуфинал Индиан-Уэллс.

Здесь спортсменка начала с победы над американкой Кэти Волынец – 7:5, 6:1. Далее прошла Ланлану Тараруди из Таиланда – 6:4, 6:2. В последнем матче была победа над американкой Энн Ли – 6:2, 6:7, 6:2, во втором сете чешка вела 3:0, имела матчбол на тай-брейке, но все-таки допустила третью партию. Борьбы за титул я от Носковой не жду, выигранный мейджор забрал немало сил.

Личные встречи

Спортсменки пересекались дважды, сначала в четвертьфинале Мадрида, где победу одержала Костюк – 7:6, 6:0, а Носкова взяла реванш в полуфинале Уимблдона – 6:4, 6:4. На харде теннисистки проведут первую очную встречу. После предыдущих поединков победитель матча потом выигрывал и турнир.

Прогноз

В предстоящей битве Костюк считается небольшим фаворитом, хотя стоит ожидать упорной борьбы двух сильных теннисисток. Я тоже отдам предпочтение украинской спортсменке, которая проводит сильный сезон.

Марта уже пару раз приближалась к титулу на мейджоре, почему не сделать это здесь? Поставлю на чистую победу украинки за 1,75.