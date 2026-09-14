Рекорды и достижения, которые покорились Звереву на US Open 2026

В ночь на 13 сентября немецкий теннисист Александр Зверев завоевал трофей Открытого чемпионата США 2026.

В финальном поединке немец обыграл американца Бена Шелтона в четырех сетах.

Александр впервые стал чемпионом мейджора в Нью-Йорке. После триумфа на US Open в его активе теперь 26 титулов, два из которых на турнирах Grand Slam. Ранее в июне он стал чемпионом Ролан Гаррос.

Зверев одержал 25-ю победу на мейджорах в сезоне, побив многолетний рекорд Бориса Беккера (22 победы в 1989 году) и стал самым успешным немецким теннисистом по этому показателю. Кроме того Александр стал вторым немецким теннисистом в Открытой Эре, выигравшим за один сезон несколько титулов Grand Slam после Бориса Беккера, победившего в 1989 году на Уимблдоне и US Open.

Немец в 29 лет и 132 дня, на момент начала турнира, стал вторым самым возрастным теннисистом, завоевавшим свой первый титул на US Open – первым был Стэн Вавринка (31 год и 154 дня), победивший в 2016 году.

Зверев стал лишь четвертым теннисистом в Открытой Эре, кому удалось выиграть два своих первых трофея Grand Slam в течение одного календарного года. Ранее это удавалось только Джимми Коннорсу (1974), Гильермо Виласу (1977) и Яннику Синнеру (2024).

Выйдя в финал мейджора в Нью-Йорке, немецкий теннисист стал лишь 12-м игроком в истории (с 1978 года), которому удалось за один сезон дойти до финалов мейджоров на трех разных покрытиях (Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open) после Бьорна Борга, Джона Макинроя, Ивана Лендла, Джима Курье, Андре Агасси, Роджера Федерера, Рафаєля Надаля, Новака Джоковича, Энди Маррея, Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

29-летний теннисист установил рекорд по количеству сыгранных мейджоров, чтобы завоевать свой второй титул. Александру потребовалось 43 турнира Grand Slam.

За победу на US Open Зверев получил рекордный чек на $5 500 000. Это самая большая выплата в истории официальных теннисных турниров. Предыдущий рекорд в $5 000 000 принадлежал Карлосу Алькарасу и Арине Соболенко за победу на US Open в 2025 году.

Инфографика

2 - Alexander Zverev is the 2nd German player in the Open Era to win multiple Men’s Singles titles at Grand Slams in a season, after Becker (1989, Wimbledon & US Open) – Zverev also is the 2nd German male in the Open Era to win the US Open after Becker. Champion. #USOpen | @usopen @atptour