Рейтинг ATP. Зверев приблизился к Синнеру, Сачко поднялся на 6 позиций

14 сентября Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков после завершения Открытого чемпионата США 2026.

Первую строчку мирового рейтинга, несмотря на пропуск US Open, по-прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 11 500 баллов.

На втором месте находится немецкий теннисист Александр Зверев. После победы на US Open, в его активе – 9 690 очков.

На третьей строчке – испанец Карлос Алькарас. Карлос не сумел защитить титул американского мейджора и потерял 1600 очков. В активе испанца сейчас – 5 560 баллов.

Финалист US Open Бен Шелтон прибавил пять позиций и теперь находится на четвертой строчке, сместив канадца Феликса Оже-Альяссима на пятое место.

Нейтрал Даниил Медведев поднялся на шестую позицию, а итальянец Флавио Коболли занял седьмое место в мировом рейтинге.

Американец Фрэнсис Тиафо, после выхода в полуфинал американского мейджора, прибавил 700 очков и занял восьмую позицию. Австралиец Алекс де Минаур опустился на девятую строчку. Десятое место – за американцем Тейлором Фритцом.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на шесть строчек и занимает 182-ю позицию. Георгий Кравченко показал наибольший прогресс, прибавив 81 строчку, и стал 311-м.

Топ-10 рейтинга ATP

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