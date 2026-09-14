Рейтинг ATP. Зверев приблизился к Синнеру, Сачко поднялся на 6 позиций
Карлос Алькарас на 3-м месте; среди украинцев наибольший прогресс у Георгия Кравченко
14 сентября Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков после завершения Открытого чемпионата США 2026.
Первую строчку мирового рейтинга, несмотря на пропуск US Open, по-прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 11 500 баллов.
На втором месте находится немецкий теннисист Александр Зверев. После победы на US Open, в его активе – 9 690 очков.
На третьей строчке – испанец Карлос Алькарас. Карлос не сумел защитить титул американского мейджора и потерял 1600 очков. В активе испанца сейчас – 5 560 баллов.
Финалист US Open Бен Шелтон прибавил пять позиций и теперь находится на четвертой строчке, сместив канадца Феликса Оже-Альяссима на пятое место.
Нейтрал Даниил Медведев поднялся на шестую позицию, а итальянец Флавио Коболли занял седьмое место в мировом рейтинге.
Американец Фрэнсис Тиафо, после выхода в полуфинал американского мейджора, прибавил 700 очков и занял восьмую позицию. Австралиец Алекс де Минаур опустился на девятую строчку. Десятое место – за американцем Тейлором Фритцом.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на шесть строчек и занимает 182-ю позицию. Георгий Кравченко показал наибольший прогресс, прибавив 81 строчку, и стал 311-м.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в рейтинге АТР
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Навіть не уявляю, як може подобатися чоловічий теніс ..Я, наприклад люблю бокс, сумо, футбол той же ...Але як може подобатись таке - хз, чесно ..)
Зовсім інша справа - жіночий теніс ! - Там непередбачуваність, емоції ... та і еротичний елемент присутній .. )