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WTA
14 сентября 2026, 13:05 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:40
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Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-10. Рыбакина стала первой ракеткой

Элина Свитолина поднялась на седьмое место в мировом рейтинге WTA после US Open

14 сентября 2026, 13:05 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:40
777
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Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-10. Рыбакина стала первой ракеткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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14 сентября женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после Открытого чемпионата США 2026.

Украинская теннисистка Марта Костюк добралась до 1/8 финала и гарантировала себе дебют в топ-10 – украинка стала 10-й ракеткой мира.

Еще одна представительница Украины – Элина Свитолина – поднялась на седьмое место. Впервые в истории две украинские теннисистки находятся в первой десятке мирового рейтинга.

По итогам US Open личные рекорды также установили еще пять украинок: Александра Олейникова (41-я ракетка), Дарья Снигур (42-я ракетка), Юлия Стародубцева (43-я ракетка), Вероника Подрез (126-я) и Анастасия Соболева (181-я).

В топ-50 также находится Ангелина Калинина – 47-е место. Катарина Завацкая потеряла 13 позиций и замыкает топ-10 лучших украинок в рейтинге WTA – 259-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Чемпионка US Open Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Арину Соболенко.

До седьмого места, которое занимает Элина Свитолина, никаких изменений больше не произошло: Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова.

Элина обошла Каролину Мухову и Игу Свентек, которые теперь являются восьмой и девятой ракетками мира соответственно.

Топ-50 рейтинга WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Каролина Мухова Элизе Мертенс Ига Свёнтек Анастасия Соболева Диан Парри Линда Носкова Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Вероника Подрез US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Першою ракеткою України по праву залишається представниця Першої Столиці.
Еліна Світоліна — почесна громадянка міста Харкова з 2020-го року і Глобальна Амбасадорка ФК «Харків» з липня 2026-го року
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Браво дівчата!Так тримати!Цей сезон дуже позитивний!Сподіваюся,що ще не вечір!
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