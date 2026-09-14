Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-10. Рыбакина стала первой ракеткой

14 сентября женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после Открытого чемпионата США 2026.

Украинская теннисистка Марта Костюк добралась до 1/8 финала и гарантировала себе дебют в топ-10 – украинка стала 10-й ракеткой мира.

Еще одна представительница Украины – Элина Свитолина – поднялась на седьмое место. Впервые в истории две украинские теннисистки находятся в первой десятке мирового рейтинга.

По итогам US Open личные рекорды также установили еще пять украинок: Александра Олейникова (41-я ракетка), Дарья Снигур (42-я ракетка), Юлия Стародубцева (43-я ракетка), Вероника Подрез (126-я) и Анастасия Соболева (181-я).

В топ-50 также находится Ангелина Калинина – 47-е место. Катарина Завацкая потеряла 13 позиций и замыкает топ-10 лучших украинок в рейтинге WTA – 259-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Чемпионка US Open Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Арину Соболенко.

До седьмого места, которое занимает Элина Свитолина, никаких изменений больше не произошло: Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова.

Элина обошла Каролину Мухову и Игу Свентек, которые теперь являются восьмой и девятой ракетками мира соответственно.

Топ-50 рейтинга WTA