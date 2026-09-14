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WTT
14 сентября 2026, 18:11 |
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 14-20.09

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

14 сентября 2026, 18:11 |
31
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 14-20.09
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 7 до 13 сентября.

W75 Ле Небург (Франция – хард), Open International Le Neubourg

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина, 2) – Роман Морель (Франция) – 6:2, 6:0

Второй круг

  • Анастасия Фирман (Украина, 2) – Ген Со Йи (Южная Корея, 9) – 7:5, 1:6, 6:0

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вероника Подрез (Украина, 1) – Сальма Джубри (Франция, уайлд-кард) – ТВА
  • ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина) и Вероника Подрез (Украина) – Матильда Лойя (Франция) и Марин Шостак (Франция) – ТВА

W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина, 8) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Коли Эйлен (США) и Сабастьяни Леон (Мексика, 4) – Миа Хорвит (США) и Мария Емшанова (Украина) – ТВА

Четвертьфинал

  • Бриана Сабо (Румыния) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Осеан Бабель (Франция) и Антуанетта Купер (Великобритания) или Ива Иванович (Швейцария) и Анна Петкович (Германия) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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