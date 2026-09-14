WTT14 сентября 2026, 18:11 |
31
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 14-20.09
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
14 сентября 2026, 18:11 |
31
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 7 до 13 сентября.
W75 Ле Небург (Франция – хард), Open International Le Neubourg
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина, 2) – Роман Морель (Франция) – 6:2, 6:0
Второй круг
- Анастасия Фирман (Украина, 2) – Ген Со Йи (Южная Корея, 9) – 7:5, 1:6, 6:0
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Подрез (Украина, 1) – Сальма Джубри (Франция, уайлд-кард) – ТВА
- ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Вероника Подрез (Украина) – Матильда Лойя (Франция) и Марин Шостак (Франция) – ТВА
W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- ТВА – Дарья Есыпчук (Украина, 8) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Коли Эйлен (США) и Сабастьяни Леон (Мексика, 4) – Миа Хорвит (США) и Мария Емшанова (Украина) – ТВА
Четвертьфинал
- Бриана Сабо (Румыния) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Осеан Бабель (Франция) и Антуанетта Купер (Великобритания) или Ива Иванович (Швейцария) и Анна Петкович (Германия) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2026, 08:12 24
Фатаву Ганиву готов помочь столичному клубу
Теннис | 14 сентября 2026, 16:04 0
Александр стал чемпионом мейджора в Нью-Йорке, заоевав 2-й трофей GS в сезоне
Футбол | 14.09.2026, 07:36
Футбол | 14.09.2026, 06:32
Футбол | 14.09.2026, 16:41
Комментарии 0
Популярные новости
13.09.2026, 02:11 9
14.09.2026, 05:02 2
13.09.2026, 16:51 37
14.09.2026, 05:12 3
14.09.2026, 06:23 13
14.09.2026, 05:02 3
14.09.2026, 10:06 44
13.09.2026, 09:52 9