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WTT
14 сентября 2026, 18:12 |
33
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 14–20.09

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

14 сентября 2026, 18:12 |
33
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 14–20.09
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 7 до 13 сентября.

М25 Златибор (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Иван Ангелов (Украина) – Джилберто Равазио (Италия, 9) – 3:6, 1:6

М25 Синтра (Португалия – хард), М25 Sintra II

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Бенджамин Джордж (Канада, 5) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:1, 6:1

М25 Санта Маргерита ди Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Габриэле Пьяно (Италия) – 3:6, 6:3, 10:8

Второй круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина, 5) – Пьятро Риччи (Италия, 10) – 7:6 (7:2), 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) – Никола Рисполи (Италия) – 15.09, не ранее 13:00

М15 Мелилья (Испания – грунт), XXI Internacional Masculino de Tenis Melilla Ciudad del Deporte

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Николя Жозеф (Франция) – Константин Аксенов (Украина) – 3:6, 6:1, 10:5
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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