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ITF
07 сентября 2026, 18:22 |
56
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 07–13.09

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

07 сентября 2026, 18:22 |
56
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 07–13.09
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 7 до 13 сентября.

М25 Плазир (Франция – хард, зал), Tournoi International De Plaisir

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Арсений Миронов (Украина) – Диего Лафаржа (Франция) – 1:6, 0:6

М25 Поццуоли (Италия – хард), 4a Torneo ITF Citta di Pozzuoli

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • ТВА – Владислоав Орлов (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Якопо Билардо (Италия) и Владислоав Орлов (Украина, 1) – Давиде Чяскетти (Италия) и Антонио Марильяно (Италия) – ТВА

М25 Синтра (Португалия – хард), М25 Sintra I

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Фредерику Важ (Ангола) – Максим Хлывнюк (Украина, 11) – 6:7 (3:7), 2:6
  • Пабло Мартин (Испания) – Григорий Исаков (Украина) – 6:2, 6:4

Второй круг

  • Бернарду Северину (Португалия) – Максим Хлывнюк (Украина, 11) – 4:6, 6:7 (5:7)

Третий круг

  • Диогу Куэлью (Португалия, 3) – Максим Хлывнюк (Украина, 11) – 07.09

М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Михаил Решетняк (Украина) – Харуто Ишикава (Япония, 11) – 0:6, 1:6

Парный разряд

Первый круг

  • Айзек Бикрофт (Новая Зеландия) и Рис Фалк (Новая Зеландия, 1) – Брайян Гоянович (Франция) и Михаил Решетняк (Украина) – ТВА

М15 Будапешт (Венгрия – грунт), PG Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Даниэль Берновский (Украина) – Драгош Монэ (Румыния) – 2:6, 1:4 RET
  • Иржи Йиндачек (Чехия) – Георгий Шилов (Украина, 10) – 2:6, 0:6

Второй круг

  • Драгош Монэ (Румыния) – Георгий Шилов (Украина, 10) – 1:6, 2:6

Третоий круг

  • Маттео Фондриест (Италия, 7) – Георгий Шилов (Украина, 10) – 08.09, не ранее 12:30

М15 Нонтхабури (Тайланд – хард), Krispy Kreme X ALM ITF Men's World Tennis Tour #2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вадим Коновчук (Украина) – Криттин Коайкул (Тайланд) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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