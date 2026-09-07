ITF07 сентября 2026, 18:22 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 07–13.09
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
07 сентября 2026, 18:22 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 7 до 13 сентября.
М25 Плазир (Франция – хард, зал), Tournoi International De Plaisir
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Арсений Миронов (Украина) – Диего Лафаржа (Франция) – 1:6, 0:6
М25 Поццуоли (Италия – хард), 4a Torneo ITF Citta di Pozzuoli
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- ТВА – Владислоав Орлов (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Якопо Билардо (Италия) и Владислоав Орлов (Украина, 1) – Давиде Чяскетти (Италия) и Антонио Марильяно (Италия) – ТВА
М25 Синтра (Португалия – хард), М25 Sintra I
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Фредерику Важ (Ангола) – Максим Хлывнюк (Украина, 11) – 6:7 (3:7), 2:6
- Пабло Мартин (Испания) – Григорий Исаков (Украина) – 6:2, 6:4
Второй круг
- Бернарду Северину (Португалия) – Максим Хлывнюк (Украина, 11) – 4:6, 6:7 (5:7)
Третий круг
- Диогу Куэлью (Португалия, 3) – Максим Хлывнюк (Украина, 11) – 07.09
М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Михаил Решетняк (Украина) – Харуто Ишикава (Япония, 11) – 0:6, 1:6
Парный разряд
Первый круг
- Айзек Бикрофт (Новая Зеландия) и Рис Фалк (Новая Зеландия, 1) – Брайян Гоянович (Франция) и Михаил Решетняк (Украина) – ТВА
М15 Будапешт (Венгрия – грунт), PG Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Даниэль Берновский (Украина) – Драгош Монэ (Румыния) – 2:6, 1:4 RET
- Иржи Йиндачек (Чехия) – Георгий Шилов (Украина, 10) – 2:6, 0:6
Второй круг
- Драгош Монэ (Румыния) – Георгий Шилов (Украина, 10) – 1:6, 2:6
Третоий круг
- Маттео Фондриест (Италия, 7) – Георгий Шилов (Украина, 10) – 08.09, не ранее 12:30
М15 Нонтхабури (Тайланд – хард), Krispy Kreme X ALM ITF Men's World Tennis Tour #2
Одиночный разряд
Первый круг
- Вадим Коновчук (Украина) – Криттин Коайкул (Тайланд) – ТВА
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