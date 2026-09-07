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ITF
07 сентября 2026, 18:21 |
27
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 07-13.09

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

07 сентября 2026, 18:21 |
27
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 07-13.09
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 7 до 13 сентября.

W35 Реус (Испания – грунт), W35 Ciutat De Reus

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алеся Рева (Украина, 6) – Мар Кабассерс (Испания) – 6:7 (4:7), 6:4, 10:5

Второй круг

  • Алеся Рева (Украина, 6) – Виктория Гомес (Испания, 9) – 6:3, 3:6, 8:10

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА

Парный разряд

Четвертьфинал

  • Арон Теишидо (Испания) и Меричель Теишидо (Испания) – Изабелла Сербан (Италия) и Дарья Есыпчук (Украина, 4) – ТВА

W15 Визерба ди Римини (Италия – грунт), W15 Viserba di Rimini

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Дробышева (Украина, 3) – Свева Фумагалли (Италия) – 6:3, 1:6, 7:10

Одиночный разряд

Первый круг

  • Анне Шефер (Германия) – Мария Лазаренко (Украина, 4) – ТВА

W15 Дижон (Франция – грунт), ITF Feminin De La Ville De Dijon

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Эмма Шульц (Дания, уайлд-кард) – Алина Несмиянович (Украина, 11) – 1:6, 2:6

Второй круг

  • Кайла Лорример (Канада, 8) – Алина Несмиянович (Украина, 11) – 7:6 (7:5), 3:6, 10:7
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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