Стал известен победитель US Open 2026 у мужчин
Александр Зверев в четырех сетах переиграл Бена Шелтона и завоевал трофей в США
Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) стал победителем Открытого чемпионата США 2026.
В финале Зверев в четырех сетах переиграл американца Бена Шелтона (АТР 9) за 3 часа и 35 минут.
US Open 2026. Финал
Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2
Это было шестое очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз одолел Шелтона.
Помимо Шелтона, Зверев в Нью-Йорке также одолел Лоренцо Сонего, Кентена Алиса, Алехандро Табило, Лучано Дардери, Ботика ван де Зандсхулпа и Карена Хачанова. В стартовой игре против Сонего Александр был в двух очках от вылета с турнира при счете 4:5 (30:30) в четвертом сете (1:2 по партиям).
Александр завоевал второй трофей Grand Slam в карьере – оба в 2026 году. В начале июня он стал чемпионом Ролан Гаррос.
Всего у Зверева теперь шесть сыгранных финалов на мейджорах. Он проиграл решающие поединки US Open-2020, Ролан Гаррос 2024, Australian Open 2025 и Уимблдона-2026.
Шелтон впервые сыграл в финале Grand Slam. Последним американцем, котором удалось стать чемпионом мейджора, остается Энди Роддик на US Open в 2003 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андреа Кими Антонелли снова одержал победу
Катарина в двух сетах потерпела поражение от Леа Ма в первом раунде отбора