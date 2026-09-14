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US Open
14 сентября 2026, 00:55 | Обновлено 14 сентября 2026, 01:17
683
0

Стал известен победитель US Open 2026 у мужчин

Александр Зверев в четырех сетах переиграл Бена Шелтона и завоевал трофей в США

14 сентября 2026, 00:55 | Обновлено 14 сентября 2026, 01:17
683
0
Стал известен победитель US Open 2026 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Бен Шелтон
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Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) стал победителем Открытого чемпионата США 2026.

В финале Зверев в четырех сетах переиграл американца Бена Шелтона (АТР 9) за 3 часа и 35 минут.

US Open 2026. Финал

Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2

Это было шестое очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз одолел Шелтона.

Помимо Шелтона, Зверев в Нью-Йорке также одолел Лоренцо Сонего, Кентена Алиса, Алехандро Табило, Лучано Дардери, Ботика ван де Зандсхулпа и Карена Хачанова. В стартовой игре против Сонего Александр был в двух очках от вылета с турнира при счете 4:5 (30:30) в четвертом сете (1:2 по партиям).

Александр завоевал второй трофей Grand Slam в карьере – оба в 2026 году. В начале июня он стал чемпионом Ролан Гаррос.

Всего у Зверева теперь шесть сыгранных финалов на мейджорах. Он проиграл решающие поединки US Open-2020, Ролан Гаррос 2024, Australian Open 2025 и Уимблдона-2026.

Шелтон впервые сыграл в финале Grand Slam. Последним американцем, котором удалось стать чемпионом мейджора, остается Энди Роддик на US Open в 2003 году.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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