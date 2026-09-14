14 сентября немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США 2026.

В финале Зверев обыграл американца Бена Шелтона в четырех сетах – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Это было шестое очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз одолел Шелтона.

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Александр завоевал второй трофей Grand Slam в карьере – оба в 2026 году. В начале июня он стал чемпионом Ролан Гаррос.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения теннисистов. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

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ФОТО. Церемония награждения. Зверев стал чемпионом US Open 2026

ВИДЕО. Церемония награждения. Зверев стал чемпионом US Open 2026