ФОТО. Церемония награждения. Зверев стал чемпионом US Open 2026
Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения
14 сентября немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США 2026.
В финале Зверев обыграл американца Бена Шелтона в четырех сетах – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
Это было шестое очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз одолел Шелтона.
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Александр завоевал второй трофей Grand Slam в карьере – оба в 2026 году. В начале июня он стал чемпионом Ролан Гаррос.
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения теннисистов. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!
ФОТО. Церемония награждения. Зверев стал чемпионом US Open 2026
ВИДЕО. Церемония награждения. Зверев стал чемпионом US Open 2026
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