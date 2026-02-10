Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Даяну Ястремскую (WTA 42) за 1 час и 8 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 1:6, 4:6

Свитолина во второй раз сыграла против Ястремской и во второй раз одержала победу – в 2019 году Элина разгромила Даяну в третьем круге US Open 2019 [6:2, 6:0].

Элина пропустила первый раунд тысячника в Дохе благодаря посеву. В 1/8 финала Свитолина поборется против победительницы поединка Эмма Наварро (США, WTA 18) – Анна Калинская (WTA 28).

Ястремская на кортах Дохи успела выиграть один матч – в первом раунде Даяна справилась с Кристиной Букшей.

Свитолина провела 12 матчей в 2026 году и выиграла 11-й. Элина в 10-й раз выступает на соревнованиях в Дохе. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

Статистика матча