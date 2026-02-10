Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
WTA
10 февраля 2026, 16:49 | Обновлено 10 февраля 2026, 17:09
1549
4

Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Элина в двух сетах переиграла Даяну в матче второго круга соревнований WTA 1000 в Катаре

10 февраля 2026, 16:49 | Обновлено 10 февраля 2026, 17:09
1549
4 Comments
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Даяну Ястремскую (WTA 42) за 1 час и 8 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 1:6, 4:6

Свитолина во второй раз сыграла против Ястремской и во второй раз одержала победу – в 2019 году Элина разгромила Даяну в третьем круге US Open 2019 [6:2, 6:0].

Элина пропустила первый раунд тысячника в Дохе благодаря посеву. В 1/8 финала Свитолина поборется против победительницы поединка Эмма Наварро (США, WTA 18) – Анна Калинская (WTA 28).

Ястремская на кортах Дохи успела выиграть один матч – в первом раунде Даяна справилась с Кристиной Букшей.

Свитолина провела 12 матчей в 2026 году и выиграла 11-й. Элина в 10-й раз выступает на соревнованиях в Дохе. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

Статистика матча

По теме:
Пятая ракетка Гауфф вылетела из супертурнира в Дохе на стадии 1/16 финала
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина Даяна Ястремская WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10 февраля 2026, 08:46 3
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк

Куарши вскоре присоединится к «Динамо»

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Теннис | 09 февраля 2026, 22:56 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Футбол | 10.02.2026, 08:12
Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10.02.2026, 03:33
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Цілком закономірно. Даяся шмарклива ще з мамкою тягатися)
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
А наші тиснуть руку росіянкам які перейшли під інші прапори?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Для Даяны выиграть у Эли 5 геймов - это уже достижение
Ответить
0
Популярные новости
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем