Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
11.02.2026 21:30 - : -
Бёрнли
Англия
Кристал Пэлас – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 11 февраля в 21:30 по Киеву

Кристал Пэлас – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В среду, 11 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Кристал Пэлас

Несмотря на хорошее начало сезона, сейчас команда находится далеко не в лучших кондициях. В общей сложности, за 25 туров Премьер-лиги «Кристалл Пэлас» удалось получить 32 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 13-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета «орлы» оторвались уже на 9 очков. В Кубке Англии клуб неожиданно вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв полупрофессиональному «Максфилду».

В Лиге конференций англичане также не были слишком убедительными – 10 очков за 6 туров позволили им занять лишь 10-ю строчку общего зачета, из-за чего клуб будет вынужден играть в дополнительном раунде плей-офф.

Бернли

Для новичка Премьер-лиги сезон складывается очень сложно. После 25 матчей Премьер-лиги на балансе «Бернли» есть всего 15 очков, позволяющих находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно существенно – 11 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «бордовые» со счетом 5:1 разгромили «Миллволл» и квалифицировались в 1/16 финала, где будут противостоять «Мэнсфилду».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». За это время «орлы» одержали 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • В последних 13-х матчах «Кристалл Пэлас» имеет только 1 выигрыш.
  • «Бернли» не побеждает в Премьер-лиге уже 16 игр подряд.
  • «Бернли» пропустил 49 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • Ни в одном из последних 11-х матчей «Кристалл Пэлас» не забивал больше, чем 1 гол.

Возможные стартовые составы

Кристал Пэлас: Гендерсон – Лерма, Лакруа, Ричардс – Митчел, Гьюз, Уортон, Муньос – Пино, Сарр – Ларрсен

Бернли: Дубравка – Хамфрис, Эстев, Лоран – Пирес, Флорентину, Угочукву, Уокер – Энтони, Межбри – Флемминг

Прогноз

Несмотря на не очень хорошую форму «Кристалл Пэлас» все равно кажется фаворитом, ведь «Бернли» выглядит совсем растерянно. Я поставлю на победу «орлов» (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
11 февраля 2026 -
21:30
Бёрнли
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
