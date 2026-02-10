ФОТО. Журналистка Шахтера предстала в прозрачном наряде. Видно все

Журналистка «Шахтер-TV» Дарья Бондарь опубликовала в Instagram новые фото, которые сразу привлекли внимание подписчиков.

На снимках Дарья предстала в элегантном и смелом образе с прозрачным кружевом и акцентом на силуэт.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники активно комментируют публикацию, отмечая стиль, сексуальность, харизму и отличный вкус журналистки.

Новая фотосессия в очередной раз подтвердила: Дарья Бондарь – не только лицо футбольного ТВ, но и заметная lifestyle-инфлюэнсерша.