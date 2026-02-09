Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
В Лиссабоне хотят сохранить своего основного вратаря
Уверенная игра украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в текущем сезоне, а также его гол в ворота мадридского «Реала» существенно усилили интерес к нему со стороны потенциальных покупателей, сообщает Glorioso 1904.
В этой связи в лиссабонском клубе уже приняли стратегию действий в отношении 24-летнего голкипера. Так, в «Бенфике» планируют сохранить украинца в своем составе.
Однако, если клубу все же придется продать Трубина, то сделает он это за сумму, которая будет равна не менее 50 млн евро. Именно такую цену установило руководство Бенфики на вратаря.
Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо расхвалил голкипера «Реала» Тибо Куртуа за то, что тот сделал по отношению к Трубину.
