Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Португалия
09 февраля 2026, 14:57 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:22
В Лиссабоне хотят сохранить своего основного вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Уверенная игра украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в текущем сезоне, а также его гол в ворота мадридского «Реала» существенно усилили интерес к нему со стороны потенциальных покупателей, сообщает Glorioso 1904.

В этой связи в лиссабонском клубе уже приняли стратегию действий в отношении 24-летнего голкипера. Так, в «Бенфике» планируют сохранить украинца в своем составе.

Однако, если клубу все же придется продать Трубина, то сделает он это за сумму, которая будет равна не менее 50 млн евро. Именно такую ​​цену установило руководство Бенфики на вратаря.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо расхвалил голкипера «Реала» Тибо Куртуа за то, что тот сделал по отношению к Трубину.

По теме:
МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»
Есть подтверждение от клуба. Судаковым заинтересовался европейский гранд
Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин трансферы
