Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца

Уверенная игра украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в текущем сезоне, а также его гол в ворота мадридского «Реала» существенно усилили интерес к нему со стороны потенциальных покупателей, сообщает Glorioso 1904.

В этой связи в лиссабонском клубе уже приняли стратегию действий в отношении 24-летнего голкипера. Так, в «Бенфике» планируют сохранить украинца в своем составе.

Однако, если клубу все же придется продать Трубина, то сделает он это за сумму, которая будет равна не менее 50 млн евро. Именно такую ​​цену установило руководство Бенфики на вратаря.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо расхвалил голкипера «Реала» Тибо Куртуа за то, что тот сделал по отношению к Трубину.