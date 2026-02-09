Лига чемпионов09 февраля 2026, 17:44 | Обновлено 09 февраля 2026, 17:48
239
1
ФОТО. УЕФА показал мяч для финального матча Лиги чемпионов
Финал пройдет в Будапеште
УЕФА провел презентацию мяча, который будет использован во время финального матча Лиги чемпионов.
Финал ЛЧ 2025/26 пройдет в столице Венгрии, городе Будапешт, 30 мая.
Действующим победителем турнира является ПСЖ. Турнир Лиги чемпионов возобновися 17 февраля матчами плей-офф за право выйти в 1/8 финала.
У Будапешті? Чому така честь двум піда..м: сіярто і орбану!?
