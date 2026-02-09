ФОТО. УЕФА показал мяч для финального матча Лиги чемпионов

УЕФА провел презентацию мяча, который будет использован во время финального матча Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ 2025/26 пройдет в столице Венгрии, городе Будапешт, 30 мая.

Действующим победителем турнира является ПСЖ. Турнир Лиги чемпионов возобновися 17 февраля матчами плей-офф за право выйти в 1/8 финала.