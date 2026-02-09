Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. УЕФА показал мяч для финального матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
09 февраля 2026, 17:44 | Обновлено 09 февраля 2026, 17:48
Финал пройдет в Будапеште

УЕФА

УЕФА провел презентацию мяча, который будет использован во время финального матча Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ 2025/26 пройдет в столице Венгрии, городе Будапешт, 30 мая.

Действующим победителем турнира является ПСЖ. Турнир Лиги чемпионов возобновися 17 февраля матчами плей-офф за право выйти в 1/8 финала.

По теме:
Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»
УЕФА опубликовал десятку лучших голов Лиги чемпионов 2025/26. Где Трубин?
Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом. Известны детали
Лига чемпионов УЕФА
Иван Зинченко Источник: УЕФА
