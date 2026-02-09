Тренер команды АПЛ: «Я плохо делаю свою работу. Очень плохо»

Наставник Ньюкаслаа Эдди Хау согласен с тем, что команда угодила в кризис. Сороки, проиграв Брентфорду, продлили серию без побед до восьми матчей.

«Ты всегда чувствуешь, что находишься под давлением, особенно в такие моменты. Я сам требую от себя большего, и сейчас могу сказать, что плохо делаю свою работу, очень плохо».

«Я раздражен на себя, я злюсь на себя, я обвиняю себя. Беру всю ответственность» – сказал Хау.

В АПЛ Ньюкасл находится на 12-й позиции.