Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?
Англия
09 февраля 2026, 15:44 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:45
107
0

Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?

Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с наибольшим количеством оформленных хет-триков

Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий Челси Коул Палмер, как уже сообщалось ранее, стал рекордсменом клуба по количеству оформленных хет-триков в АПЛ (4).

4 хет-трика Палмера в 103 матчах АПЛ являются 16-м результатом в истории лиги.

Рекордсменом является аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который в свое время совершил 12 хет-триков в 275 поединках.

На один меньше Алан Ширер – 11 в 441 игре.

Наиболее среди действующих игроков АПЛ имеет норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд – 8 в 122 матчах.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в АПЛ

  • 12 – Серхио Агуэро (Аргентина), 275 матчей
  • 11 – Алан Ширер (Англия), 441 матч
  • 9 – Робби Фаулер (Англия), 379 матчей
  • 8 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 122 матча
  • 8 – Тьерри Анри (Франция), 258 матчей
  • 8 – Гарри Кейн (Англия), 320 матчей
  • 8 – Майкл Оуэн (Англия), 326 матчей
  • 7 – Уэйн Руни (Англия), 491 матч
  • 6 – Луис Суарес (Уругвай), 110 матчей
  • 5 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды), 150 матчей
  • ...
  • 4 – Коул Палмер (Англия), 103 матча
По теме:
Кейн с момента перехода в Баварию является лучшим пенальтистом топ-5 лиг
Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26
Решение принято. Самый богатый клуб мира останется без тренера
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Коул Палмер Серхио Агуэро Алан Ширер Робби Фаулер Эрлинг Холанд Тьерри Анри Гарри Кейн Майкл Оуэн Луис Суарес Руд ван Нистелрой
Сергей Турчак Источник: Instagram
