Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?
Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с наибольшим количеством оформленных хет-триков
Английский нападающий Челси Коул Палмер, как уже сообщалось ранее, стал рекордсменом клуба по количеству оформленных хет-триков в АПЛ (4).
4 хет-трика Палмера в 103 матчах АПЛ являются 16-м результатом в истории лиги.
Рекордсменом является аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который в свое время совершил 12 хет-триков в 275 поединках.
На один меньше Алан Ширер – 11 в 441 игре.
Наиболее среди действующих игроков АПЛ имеет норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд – 8 в 122 матчах.
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в АПЛ
- 12 – Серхио Агуэро (Аргентина), 275 матчей
- 11 – Алан Ширер (Англия), 441 матч
- 9 – Робби Фаулер (Англия), 379 матчей
- 8 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 122 матча
- 8 – Тьерри Анри (Франция), 258 матчей
- 8 – Гарри Кейн (Англия), 320 матчей
- 8 – Майкл Оуэн (Англия), 326 матчей
- 7 – Уэйн Руни (Англия), 491 матч
- 6 – Луис Суарес (Уругвай), 110 матчей
- 5 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды), 150 матчей
- ...
- 4 – Коул Палмер (Англия), 103 матча
