Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?

Английский нападающий Челси Коул Палмер, как уже сообщалось ранее, стал рекордсменом клуба по количеству оформленных хет-триков в АПЛ (4).

4 хет-трика Палмера в 103 матчах АПЛ являются 16-м результатом в истории лиги.

Рекордсменом является аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который в свое время совершил 12 хет-триков в 275 поединках.

На один меньше Алан Ширер – 11 в 441 игре.

Наиболее среди действующих игроков АПЛ имеет норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд – 8 в 122 матчах.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в АПЛ