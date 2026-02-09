Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном разряде. Свои позиции узнали и представительницы Украины.
Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой страны, поднявшись с десятого места на девятое. Марта Костюк разместилась на 23-й строчке, а Даяна Ястремская теперь занимает 42-ю позицию (+1).
Элина не выступала на прошлой неделе, но опередила швейцарку Белинду Бенчич, которая не сумела защитить 500 очков прошлого года за победу в Абу-Даби и покинула первую десятку.
Украинская теннисистка Александра Олейникова существенно поднялась вверх в рейтинге, установив личный рекорд и теперь занимает 71-е место.
Украинка пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), но уступила в борьбе против первой сеяной соревнований Эммы Радукану из Великобритании, потерпев поражение в трех сетах за 2 часа и 48 минут.
Рейтинг WTA. Версия от 9 февраля 2026 года
- (1) Арина Соболенко – 10 990 очков
- (2) Ига Свёнтек (Польша) – 7 978
- (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523
- (4) Аманда Анисимова (США) – 6 680
- (5) Коко Гауфф (США) – 6 423
- (6) Джессика Пегула (США) – 6 103
- (7) Мирра Андреева (Россия) – 4 731
- (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267
- (10) Элина Свитолина (Украина) – 3 205
- (11) Екатерина Александрова – 3 200
Позиции представительниц Украины в рейтинге WTA:
- 9. (10) Элина Свитолина – 3 205
- 23 (23). Марта Костюк – 1 863
- 42 (43). Даяна Ястремская – 1 225
- 71 (91). Александра Олейникова – 894
- 103 (102). Юлия Стародубцева – 744
- 123 (144). Дарья Снигур – 614
- 199 (167). Ангелина Калинина – 369
- 250 (284). Вероника Подрез – 280
- 267 (264). Анастасия Соболева – 266
