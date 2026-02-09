Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном разряде.﻿ Свои позиции узнали и представительницы Украины.

Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой страны, поднявшись с десятого места на девятое. Марта Костюк разместилась на 23-й строчке, а Даяна Ястремская теперь занимает 42-ю позицию (+1).

Элина не выступала на прошлой неделе, но опередила швейцарку Белинду Бенчич, которая не сумела защитить 500 очков прошлого года за победу в Абу-Даби и покинула первую десятку.

Украинская теннисистка Александра Олейникова существенно поднялась вверх в рейтинге, установив личный рекорд и теперь занимает 71-е место.

Украинка пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), но уступила в борьбе против первой сеяной соревнований Эммы Радукану из Великобритании, потерпев поражение в трех сетах за 2 часа и 48 минут.

Рейтинг WTA. Версия от 9 февраля 2026 года﻿

(1) Арина Соболенко – 10 990 очков (2) Ига Свёнтек (Польша) – 7 978 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523 (4) Аманда Анисимова (США) – 6 680 (5) Коко Гауфф (США) – 6 423 (6) Джессика Пегула (США) – 6 103 (7) Мирра Андреева (Россия) – 4 731 (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267 (10) Элина Свитолина (Украина) – 3 205 (11) Екатерина Александрова – 3 200

Позиции представительниц Украины в рейтинге WTA: