Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой
WTA
09 февраля 2026, 11:33 | Обновлено 09 февраля 2026, 11:55
Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде

Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой
Instagram. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в женском одиночном разряде.﻿ Свои позиции узнали и представительницы Украины.

Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой страны, поднявшись с десятого места на девятое. Марта Костюк разместилась на 23-й строчке, а Даяна Ястремская теперь занимает 42-ю позицию (+1).

Элина не выступала на прошлой неделе, но опередила швейцарку Белинду Бенчич, которая не сумела защитить 500 очков прошлого года за победу в Абу-Даби и покинула первую десятку.

Украинская теннисистка Александра Олейникова существенно поднялась вверх в рейтинге, установив личный рекорд и теперь занимает 71-е место.

Украинка пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), но уступила в борьбе против первой сеяной соревнований Эммы Радукану из Великобритании, потерпев поражение в трех сетах за 2 часа и 48 минут.

Рейтинг WTA. Версия от 9 февраля 2026 года﻿

  1. (1) Арина Соболенко – 10 990 очков
  2. (2) Ига Свёнтек (Польша) – 7 978
  3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523
  4. (4) Аманда Анисимова (США) – 6 680
  5. (5) Коко Гауфф (США) – 6 423
  6. (6) Джессика Пегула (США) – 6 103
  7. (7) Мирра Андреева (Россия) – 4 731
  8. (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267
  9. (10) Элина Свитолина (Украина) – 3 205
  10. (11) Екатерина Александрова – 3 200

Позиции представительниц Украины в рейтинге WTA:

  • 9. (10) Элина Свитолина – 3 205
  • 23 (23). Марта Костюк – 1 863
  • 42 (43). Даяна Ястремская – 1 225
  • 71 (91). Александра Олейникова – 894
  • 103 (102). Юлия Стародубцева – 744
  • 123 (144). Дарья Снигур – 614
  • 199 (167). Ангелина Калинина – 369
  • 250 (284). Вероника Подрез – 280
  • 267 (264). Анастасия Соболева – 266

Арина Соболенко Ига Свёнтек Елена Рыбакина Аманда Анисимова Коко Гауфф Джессика Пегула Мирра Андреева Жасмин Паолини Элина Свитолина Екатерина Александрова Белинда Бенчич Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова рейтинг WTA Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ангелина Калинина Вероника Подрез Анастасия Соболева
Николай Тытюк Источник: WTA
introvert
Увага, довгопост, читати з обережністю))
Чому Саша Олійникова стрімко перетворюється на одну з моїх улюблених тенісисток? Все дуже просто: в дівчатах з ракетками я в першу чергу ціную не уміння здобувати трофеї, а їх манеру гри, харизму та особистість. Для кращого розуміння почну з інших двох моїх улюблениць - Марти та Еліни.
Марта - це пристрасть, вогонь, фонтануючі та непідробні емоції. Вона буквально живе тенісом, коли перебуває на корті, та ще й грає зазвичай цікаво та різноманітно. Чудово оснащена технічно, вміє усе і навіть більше. В Марти як гравця є лише один, але дуже суттєвий недолік - їй бракує характеру. І лише через це вона досі не перша ракетка світу.
Еліна це зовсім інше. Я ніколи не скажу, як у випадку з Мартою, що закохався у її теніс, бо це була б неправда. Еліна полонила мене саме тим, чого на разі немає у Марти - своїм характером. Ідеальна бійчиня, яка завжди бореться до останнього і ніколи не здається. Ну і, не буду лукавити, те, що зробило з неї ікону українських вболівальників - її успішність - теж зіграло свою роль.
Саша Олійникова - це майже все вище перераховане. В неї є справжній козацький характер, а на корті вона суцільна творчість та імпровізація. На додачу - нестримна й яскрава харизма. Як таке можна не любити? А про те, наскільки важким був шлях Сашуні до першої сотні у порівнянні з іншими нашими зірками та зірочками (жодних спонсорів, жодних академій, жодних супроводжуючих команд, жодних вайлд-кардс), гадаю, нікому нагадувати не варто. Як і про її безстрашність у висловлюваннях і те, наскільки важливим для неї є завжди підкреслювати, що вона українка. Тут вона взірець не лише для тенісисток, але й для українських спортовців загалом.
І наостанок, щоб розбавити патоку суцільних компліментів) На противагу Олександрі - Дарина Снігур. Кого може закохати в теніс дівчини її монотонне беземоційне "бум-бум" на корті? Лише якихось мегаоригіналів. Ні, якщо раптом станеться неймовірне, і Дашу прорве, знайдуться шанувальники і у неї. Ті, кому байдуже, як і чим людина живе на корті, якщо вона здобуває трофеї. Я теж бажаю їй професійних успіхів і розвитку кар`єри. Але які можуть бути трофеї, якщо у дівчини повністю відсутній характер переможця?
