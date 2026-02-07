Стародубцева проиграла Утидзиме в финале квалификации турнира в Дохе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) не сумела квалифицироваться в основную сетку турнира серии WTA 1000 в катарской Дохе, уступив в финале квалификации представительнице Японии Моюке Утидзиме (WTA 87).

Игра продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 4:6. За поединок Стародубцева 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 3 брейка. Японская теннисистка выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

В основной сетке турнира в Дохе сыграют Элина Свитолина (WTA 10) и Даяна Ястремская (WTA 43). Девушки уже узнали своих соперниц.

Доха, Катар. Финал квалификации, 7 февраля

Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина) 2:6, 6:4, 6:4