Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева проиграла Утидзиме в финале квалификации турнира в Дохе
WTA
07 февраля 2026, 13:28 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:44
239
1

Стародубцева проиграла Утидзиме в финале квалификации турнира в Дохе

Юлия не смогла справиться с японкой, проиграв в трех сетах

07 февраля 2026, 13:28 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:44
239
1 Comments
Стародубцева проиграла Утидзиме в финале квалификации турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) не сумела квалифицироваться в основную сетку турнира серии WTA 1000 в катарской Дохе, уступив в финале квалификации представительнице Японии Моюке Утидзиме (WTA 87).

Игра продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 4:6. За поединок Стародубцева 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 3 брейка. Японская теннисистка выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

В основной сетке турнира в Дохе сыграют Элина Свитолина (WTA 10) и Даяна Ястремская (WTA 43). Девушки уже узнали своих соперниц.

Доха, Катар. Финал квалификации, 7 февраля

Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина) 2:6, 6:4, 6:4

По теме:
Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Стародубцева вышла в финал квалификации супертурнира в Дохе
Юлия Стародубцева WTA Доха Моюка Утидзима
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06 февраля 2026, 12:24 26
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?

Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев

Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07 февраля 2026, 08:34 5
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой

Александр будет драться против Рико Верховена

Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Теннис | 06.02.2026, 20:09
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Футбол | 07.02.2026, 08:12
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Футбол | 07.02.2026, 10:22
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forcer
На жаль... Юля була близькою до перемоги... Я думав що японка під кінець матчу здасть, адже в неї був виснажливий довгий перший матч кваліфікації, а в Юлі навпаки доволі легкий.  Але вийшло чомусь навпаки і Юля виснажилися в третьому сеті більше ніж японка 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
05.02.2026, 11:33 20
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем