Дженоа – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
07.02.2026 19:00 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 февраля 2026, 13:37 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:39
Смотрите 7 февраля в 19:00 поединок 24-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

7 февраля будет проведен матч между «Дженоа» и «Наполи» в 24-м туре итальянской Серии А.

Принимать поединок будет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется игра в 19:00 по киевскому времени.

Последняя встреча команд состоялась в начале 2025 года в Неаполе, тогда «Наполи» одержал победу над соперником (2:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский смотреть онлайн Наполи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
