7 февраля будет проведен матч между «Дженоа» и «Наполи» в 24-м туре итальянской Серии А.

Принимать поединок будет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуя.

Начнется игра в 19:00 по киевскому времени.

Последняя встреча команд состоялась в начале 2025 года в Неаполе, тогда «Наполи» одержал победу над соперником (2:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция