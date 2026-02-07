Италия07 февраля 2026, 13:37 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:39
Дженоа – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 19:00 поединок 24-го тура итальянской Серии А
7 февраля будет проведен матч между «Дженоа» и «Наполи» в 24-м туре итальянской Серии А.
Принимать поединок будет «Стадио Луиджи Феррарис» в городе Генуя.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начнется игра в 19:00 по киевскому времени.
Последняя встреча команд состоялась в начале 2025 года в Неаполе, тогда «Наполи» одержал победу над соперником (2:1).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – НаполиСмотреть трансляцию
