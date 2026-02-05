Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко будет играть на позиции опорного полузащитника в составе нидерландского «Аякса». Об этом сообщил журналист Майк Вервей.

По информации источника, амстердамский клуб искал во время зимнего трансферного окна футболиста, чтобы усилить центр поля, однако все приоритетные кандидаты были либо слишком дорогими, либо недоступными.

В итоге «Аякс» решил подписать Зинченко, который имеет опыт выступлений в полузащите – украинца планируют использовать на позиции «шестерки».

Украинский защитник перебрался в чемпионат Нидерландов из английского «Арсенала» за 1,5 миллиона долларов и подписал контракт до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист играл на правах аренды в составе «Ноттингема», где провел десять матчей. Трансферная стоимость украинца составляет 15 миллионов евро.

ФОТО. Одна из возможных схем Аякса после трансфера Зинченко