Нидерланды
Нидерланды
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко

Футболист сборной Украины будет выполнять роль опорного полузащитника в нидерландском клубе

Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко будет играть на позиции опорного полузащитника в составе нидерландского «Аякса». Об этом сообщил журналист Майк Вервей.

По информации источника, амстердамский клуб искал во время зимнего трансферного окна футболиста, чтобы усилить центр поля, однако все приоритетные кандидаты были либо слишком дорогими, либо недоступными.

В итоге «Аякс» решил подписать Зинченко, который имеет опыт выступлений в полузащите – украинца планируют использовать на позиции «шестерки».

Украинский защитник перебрался в чемпионат Нидерландов из английского «Арсенала» за 1,5 миллиона долларов и подписал контракт до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист играл на правах аренды в составе «Ноттингема», где провел десять матчей. Трансферная стоимость украинца составляет 15 миллионов евро.

ФОТО. Одна из возможных схем Аякса после трансфера Зинченко

чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Александр Зинченко
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
sasha_d99
А иди знай может у него получиться, но я в это не верю так как с отбором мяча у него проблемы
+1
Oleg_Yurchenko
А це вже цікаво
aleks8-48
А мені здається,що для Сашка це саме те,що треба. В Арсеналі він постійно зміщувався в центр де часто грав розігруючим,загострював вивереними пасами атаку,да сам він може добре вдарити. Ввжаю,що Зіна сам цього бажав.
Умник
Ну отлично. Позиция Кеннета Тейлора. Сане удачи
GloryUkraine
Побачимо як Зіна справиться. По-перше чи не буде він підсвідомо зміщуватися на звичний йому фланг, а по-друге як він буде переходити від захисту до атаки? Повернення назад, в захист, у нього повинно працювати на автоматі.
Falko
Із розстановкою 4-3-3 відразу і не скажеш, кого грає ЦПЗ: шістку, десятку, триквартисту чи всіх відразу.
Vitaliy Topiy
Яким опорником? Це куча чорнової роботи, перш за вме у відборі, яким зінченко точно не славиться... Його буде тягнути вперед, тому буде куча обрізок і контратак через його зону...
