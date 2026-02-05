Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Германии
Хольштайн Киль
04.02.2026 21:45 – FT 0 : 3
Штутгарт
Германия
05 февраля 2026, 12:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 12:51
10
0

Хольштайн – Штутгарт – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Германии

Хольштайн – Штутгарт – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии.

Штутгарт на выезде разгромил Хольштайн (3:0) и вышел в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили Дениз Ундав, Крис Фюрих, Атакан Каразор.

Днем ранее в полуфинал вышел Байер, обыграв Санкт-Паули (3:0).

В других матчах 1/4 финала Кубка Германии сыграют: Герта – Фрайбург (10 февраля), Бавария – РБ Лейпциг (11 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 4 февраля 2026

Хольштайн – Штутгарт – 0:3

Голы: Дениз Ундав, 56, Крис Фюрих, 89, Атакан Каразор, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Атакан Каразор (Штутгарт), асcист Эрмедин Демирович.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт), асcист Дениз Ундав.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт).
Штутгарт Кубок Германии по футболу Хольштайн Дениз Ундав Крис Фюрих
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
