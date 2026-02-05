Хольштайн – Штутгарт – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор

Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии.

Штутгарт на выезде разгромил Хольштайн (3:0) и вышел в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили Дениз Ундав, Крис Фюрих, Атакан Каразор.

Днем ранее в полуфинал вышел Байер, обыграв Санкт-Паули (3:0).

В других матчах 1/4 финала Кубка Германии сыграют: Герта – Фрайбург (10 февраля), Бавария – РБ Лейпциг (11 февраля).

Читайте также: Штутгарт оформил выход в полуфинал Кубка Германии

Кубок Германии. 1/4 финала, 4 февраля 2026

Хольштайн – Штутгарт – 0:3

Голы: Дениз Ундав, 56, Крис Фюрих, 89, Атакан Каразор, 90+2

Видео голов и обзор матча