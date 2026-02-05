Хольштайн – Штутгарт – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Германии
Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии.
Штутгарт на выезде разгромил Хольштайн (3:0) и вышел в полуфинал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У победителей голы забили Дениз Ундав, Крис Фюрих, Атакан Каразор.
Днем ранее в полуфинал вышел Байер, обыграв Санкт-Паули (3:0).
В других матчах 1/4 финала Кубка Германии сыграют: Герта – Фрайбург (10 февраля), Бавария – РБ Лейпциг (11 февраля).
Кубок Германии. 1/4 финала, 4 февраля 2026
Хольштайн – Штутгарт – 0:3
Голы: Дениз Ундав, 56, Крис Фюрих, 89, Атакан Каразор, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
