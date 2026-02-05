Шовковский прокомментировал возможное возвращение к тренерской работе
Бывший тренер киевского «Динамо» понимает, что все команды уже укомплектованы
Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал возможное возвращение к тренерской работе после того, как покинул расположение «бело-синих».
– Чувствуете ли вы желание вернуться к тренерской работе?
– Мое желание – это мое личное желание. Но есть реальность, и сегодня она такова: все команды укомплектованы и активно готовятся ко второй части сезона. Поэтому говорить о чем-то можно только в случае форс-мажора. В других случаях такие разговоры сейчас неуместны, – ответил Шовковский.
Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).
Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.
