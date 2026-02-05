Год прошел, а Верес вновь наступил на все те же грабли…

В первой половине сезона-2024/25 поклонники «Вереса» были без ума от счастья. Их клубу удалось за «мыску вареников» отхватить из Бразилии абсолютного, как казалось тогда подавляющему большинству почитателей УПЛ, ноунейма Луана Кампоса, который выдал феноменальную летне-осеннюю часть сезона, заставив заговорить о себе в декабре 2024-го как об одном из главных открытий того розыгрыша чемпионата. На самом деле, Луан Кампос и близко не был ноунеймом, так как на родине успел довольно ярко засветиться на таком известном молодежном турнире как Копинья, но это уже детали – важно то, что именно в «Вересе» бразилец по-настоящему раскрылся и показал такой футбол на взрослом уровне, которого ранее не демонстрировал нигде.

Что было дальше? В зимнюю паузу у «Вереса», как минимум если доверять слухам, были варианты с тем, чтобы сперва выкупить Луана Кампоса (ведь он, напомним, был арендованным), а затем сразу же с хорошим гешефтом перепродать бразильца в какой-то другой клуб. Но по непонятным причинам «волки» так и не пошли на этот шаг, а вскоре заполучили проблемного игрока, отказывавшегося то возвращаться в Украину, то играть за «Верес», но в конечном итоге полностью потерявшего мотивацию на вторую часть сезона. Летом 2025-го Луан Кампос покинул ровенский клуб окончательно, и с тех пор «Верес» продолжает иметь претензии к бразильцу, с которым недавно даже обратился в ФИФА.

История с Луаном Кампосом была неприятным, но, как хотелось верить, все-таки уроком для топ-менеджмента «Вереса». В конце концов, далеко не у каждого из нас удается всегда учиться на ошибках других. Порой жизнь складывается так, что приходится это делать на своих собственных…

Но в «Вересе», похоже, никаких выводов из кейса с Луаном Кампосом не извлекли. Ну, кроме того, что на суд общественности были выданы сентенции о том, что бразилец, дескать, всячески нарушал режим и условия контракта. Ну да, почему-то в первой части минувшего сезона об этом нам никто не рассказывал, а как только в отношениях с футболистом у клуба наступил разлад, так все мы тотчас же узнали, каким негодником, оказывается, был этот Луан Кампос…

Почему можно прийти к таким выводам? Да потому, что спустя ровно год после истории с Луаном Кампосом «Верес» вновь наступил на все те же, или по крайней мере очень похожие, грабли. На этот раз «возмутителем спокойствия» в народном клубе оказался еще один молодой и амбициозный легионер – турецкий форвард Эрен Айдин, который самовольно покинул расположение «Вереса» и перестал выходить на связь с руководством и работниками клуба.

Эрена Айдина «Верес» подписал 5 сентября минувшего года на правах свободного агента. Причем не просто подписал, а взял нападающего из гранда турецкого футбола – «Галатасарая», где тот так и не получил шанса проявить себя в первой команде. Все лето 2025-го агенты Айдина подыскивали для своего клиента клуб, который бы максимально соответствовал амбициям и прочим пожеланиям Эрена, но в конце концов предложить форварду уж очень интересные варианты так и не смогли. И тогда, уже не имея возможности «перебирать харчами», Айдин согласился поехать в «Верес» и все еще охваченную войной Украину. «Галатасарай» расторг контракт с нападающим, не взял никакой трансферной платы с ровенских «волков», но прописал в соглашении возможность приоритетного возвращения Айдина обратно, если на то у стамбульских «львов» будет добрая воля.

Как и Луан Кампос, Эрен Айдин показался подавляющему большинству украинских болельщиков типичным ноунеймом. Мол, ну кто это такой? Какой-то очередной непонятный мальчишка, которого ушлые агенты привезли в УПЛ с целью срубить «бабла»?

На самом деле, Айдин на юношеском уровне был весьма и весьма успешен в Турции, благодаря чему в 2019-м, когда ему было лишь 16, оказался в структуре «Галатасарая». Уже в регулярном сезоне-2020/21 Эрен стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции U-19, отличившись 20 забитыми мячами в 19 играх. После этого, как ожидалось, молодой форвард получит шанс проявить себя в первой команде клуба, о чем публично заявлял во весь голос.

«Моя цель в этом сезоне – наилучшим образом представлять нашу академию на уровне первой команды. Мы постараемся показать там результаты тренировок, проводимых нашими тренерами. Моя цель – многому научиться у опытных игроков. Особенно я хочу многому научиться у Фалькао. Я считаю его своим кумиром. Моя цель – стать постоянным игроком первой команды», – заявлял Айдин.

Но безболезненно перейти из юношеского футбола во взрослый у Эрена не вышло. «Галатасарай» отправлял центрфорварда набираться опыта в аренду в команды низших дивизионов, но эта практика, кажется, только морально угнетала амбициозного таланта, который в какой-то момент пожелал покинуть Турцию, если лучших возможностей на родине у него получить так и не удавалось.

Вариант с «Вересом» стал для Эрена Айдина тем самым шансом реализовать свою цель – стать игроком первой команды. Нельзя сказать, что турок справился с этой задачей на отлично, однако в первой части сезона-2025/26 в УПЛ Эрен провел 9 матчей (670 минут) и отличился 4 результативными действиями (1 гол и 3 ассиста). Безусловно, это были вовсе не такие феерические выступления, как со стороны Луана Кампоса год назад, но все-таки об Эрене Айдине начали говорить в экспертной среде как о действительно очень и очень способном игроке.

НК Верес. Эрен Айдин

И вот здесь, собственно, боссы «Вереса» наступили на те же грабли, что и раньше. Вместо того, чтобы сделать «горячий бизнес» на футболисте, который был на слуху и оказался востребованным, ровенские «волки» пошли на противостояние с игроком. «Верес», как сообщал Sport.ua, отверг несколько предложений о продаже турецкого центрфорварда, чем вызвал недовольство со стороны футболиста. Айдин начал угрожать ровенчанам бойкотом, и когда стороны так и не смогли прийти к компромиссу, все-таки пошел на этот шаг.

Обсуждать сейчас, насколько неправ Айдин, действуя в подобной манере, вряд ли стоит. Безусловно, футболист несет полную ответственность за нарушения контрактных обязательств и на сегодняшний день вряд ли имеет возможность в ФИФА доказать, что он плохо понимал, с чем ему придется столкнутся в Украине. В конце концов, почти полгода турок провел в нашей стране, и лишь затем пожелал убежать. Поэтому юридически Эрен Айдин, вероятно, заслуживает наказания и очень хочется верить, что «Верес» сумеет довести дело до конца, как по Луану Капмосу, так и по своему нынешнему турецкому легионеру.

Сейчас хочется затронуть, скорее, другой вопрос: «А почему в «Вересе» столь категорично отказались продавать Айдина в зимнее трансферное окно?» Ведь агенты футболиста еще в декабре минувшего года начали активно работать, подготавливая потенциальный отъезд их клиента из Ровно, для чего турецкие СМИ разогревались абсолютно удивительной информацией об интересе к Айдину со стороны «Динамо».

Как и в случае с Луаном Кампосом, было абсолютно понятно, что турецкий легионер не видит «Верес» пределом своих карьерных мечтаний. В ровенской команде он оказался лишь потому, что на тот момент у него не было лучших вариантов. И когда уже через полгода «волки» имели конкретные предложения о продаже такого футболиста, то вряд ли есть сомнения в том, что ситуацию нужно было до конца доворачивать в плоскость «win-win». А сделать это было возможно только за счет продажи Айдина, который в принципе четко дал понять боссам «Вереса», что уже хочет сделать следующий шаг в своей карьере.

Зачем было артачиться и показывать футболисту, что клуб все равно прав – это вопрос, который президент «Вереса» Иван Надеин в праве задавать своим топ-менеджерам и требовать от них внятного и предметного ответа. Как и еще несколько других. Например, неужели без Айдина в весенней части сезона «Верес» настолько бы ослаб, или неужели вырученные от продажи турка средства нельзя было реинвестировать в мгновенный поиск замены для Эрена, ведь селекция обязана предусматривать возможность ухода любого из исполнителей первой команды и иметь на его место не одного, а двух, трех, а то и больше рекомендаций со стороны.

В итоге формально «Верес» вроде как и прав, ведь футболист сам, похоже, пошел на односторонние нарушения контрактных обязательств в своем желании то ли шантажировать, то ли «наказать» клуб. Но фактически ровенские «волки» опять получили очередной скандальный кейс, который как минимум в ближайшей перспективе не принесет им ни возвращение мотивации для футболиста играть за этот клуб в дальнейшем, ни денег, ни даже сиюминутной возможности выгодно продать исполнителя. Ведь вокруг того теперь дурная слава, а это, знаете ли, то, на что в серьезных клубах всегда обращают внимание, когда изучают персону потенциального новичка…

Чем закончится вся эта эпопея, и когда это произойдет? Сказать сложно. Единственное, что можно констатировать: «Вересу» пора научиться извлекать максимальную выгоду из того, что сама судьба порой, кажется, преподносит этому клубу на тарелочке с голубой каемочкой. В какой-то момент подобные «подарки» могут прекратиться, и тогда… Вместо перспективы постепенного роста и прогресса, «Верес» может столкнутся с историей, которую ныне переживает еще один участник УПЛ, который когда-то упорно отказывался продавать своих футболистов, выставляя на них бешенные ценники без весомых на то оснований. Нынче у этого клуба лишь на одно очко в турнирной таблице больше, чем у «Вереса», а по окончании сезона многие инсайдеры и вовсе прогнозируют ему исчезновение. Потому что амбиции амбициями, а вот гонор и «золотые клетки» на уровне середняка УПЛ, вместо возможности заработать деньги и реинвестировать их в дальнейшее развитие, это, простите, уж как-то крайне недальновидно…