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  4. Легионером Вереса интересуются несколько клубов УПЛ. Придется заплатить
Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 17:08 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:39
507
0

Легионером Вереса интересуются несколько клубов УПЛ. Придется заплатить

Луан Кампос может сменить команду уже в ближайшее время

14 ноября 2024, 17:08 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:39
507
0
Легионером Вереса интересуются несколько клубов УПЛ. Придется заплатить
НК Верес. Луан Кампос

Выступающий на правах аренды за ровенский «Верес» бразильский вингер Луан Кампос заинтересовал ряд неназванных клубов украинской Премьер-лиги.

«По слухам, им интересуются несколько клубов УПЛ. Конечно, он в аренде и его выкуп не будет прямо простым для скромного ровенского клуба, но потенциально он может стать самой дорогой продажей в новейшей истории «Вереса», – говорится в сообщении телеграм-канала «Футбол с вертолета».

В нынешнем сезоне бразилец забил четыре гола и оформил один ассист в 14 матчах за «Верес» во всех турнирах.

Действующий контракт футболиста принадлежит клубу «Америка Минейро». Соглашение Луана с бразильским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Верес» хочет пересмотреть ближайший резерв клуба.

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Луан Кампос Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник
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