Легионером Вереса интересуются несколько клубов УПЛ. Придется заплатить
Луан Кампос может сменить команду уже в ближайшее время
Выступающий на правах аренды за ровенский «Верес» бразильский вингер Луан Кампос заинтересовал ряд неназванных клубов украинской Премьер-лиги.
«По слухам, им интересуются несколько клубов УПЛ. Конечно, он в аренде и его выкуп не будет прямо простым для скромного ровенского клуба, но потенциально он может стать самой дорогой продажей в новейшей истории «Вереса», – говорится в сообщении телеграм-канала «Футбол с вертолета».
В нынешнем сезоне бразилец забил четыре гола и оформил один ассист в 14 матчах за «Верес» во всех турнирах.
Действующий контракт футболиста принадлежит клубу «Америка Минейро». Соглашение Луана с бразильским клубом действует до 31 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Верес» хочет пересмотреть ближайший резерв клуба.
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