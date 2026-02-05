Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»

Легендарный голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский оценил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

– Видели гол Трубина в Лиге чемпионов? Как вы можете его оценить?

– Если говорить об этом эпизоде, Анатолий Трубин правильно выбрал позицию и умело воспользовался своими габаритами.

К тому же точный пас партнера прошел за спину защитной линии Реала, и Тибо Куртуа было сложно выйти на мяч. Трубин воспользовался шансом, который в карьере вратаря бывает, возможно, раз в жизни, – сказал Шовковский.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.