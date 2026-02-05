Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»
Лига чемпионов
05 февраля 2026, 11:26 |
184
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»

Легенда оценил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала»

05 февраля 2026, 11:26 |
184
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Легендарный голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский оценил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

– Видели гол Трубина в Лиге чемпионов? Как вы можете его оценить?

– Если говорить об этом эпизоде, Анатолий Трубин правильно выбрал позицию и умело воспользовался своими габаритами.

К тому же точный пас партнера прошел за спину защитной линии Реала, и Тибо Куртуа было сложно выйти на мяч. Трубин воспользовался шансом, который в карьере вратаря бывает, возможно, раз в жизни, – сказал Шовковский.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это те вещи, о которых не принято говорить публично»
Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Александр Шовковский Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
Футбол | 05 февраля 2026, 03:54 4
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить

Дибанго по каким-то причинам не хочет покидать команду

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 1
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Футбол | 05.02.2026, 03:59
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 7
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 5
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем